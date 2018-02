Desde el Ejecutivo Municipal de Gualeguaychú se comunicó que a raíz del fallecimiento del sargento de la Policía Froilán Pedroza, se dispuso una jornada de duelo. La medida tendrá vigencia "a partir de la cero hora del domingo 4 de febrero" pero se aclaró que no se restringen los servicios que se prestan, por lo que éstos se desarrollarán con total normalidad.



La disposición municipal establece 24 horas de duelo, lapso durante el cual no se restringen los servicios que se cumplen durante la jornada, por lo cual las actividades que prestan las diferentes áreas municipales se desarrollarán con absoluta normalidad.



