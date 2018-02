El secretario de Estado de los Estados Unidos está de visita en Argentina

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, llegó hoy en visita oficial a la Argentina y realizó una serie de actividades protocolares y de descanso en la ciudad de Bariloche, en tanto este domingo se reunirá con el canciller Jorge Faurie y el lunes será recibido por el presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos.



El funcionario estadounidense se reunió en Bariloche con la investigadora del Conicet Noelia Barrios García, candidata a una beca de la Comisión Fulbright Argentina para realizar investigación en la Rubenstein School of the Environment and Natural Resources de la Universidad de Vermont.



Según un comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos, la investigación de esta científica argentina "contribuirá a los esfuerzos de conservación en el Parque Nacional Nahuel Huapi", que es "uno de tantos ejemplos de cooperación científica entre los Estados Unidos y la Argentina".



Tillerson realizó además una recorrida a caballo por el Parque Nahuel Huapí y se entrevistó con el intendente del lugar, Damián Mujica, para analizar cuestiones referidas a la preservación y a la conservación natural.



Después de haber pasado unas pocas horas en la localidad cordillerana, el jefe de la diplomacia estadounidense viaja esta tarde a Buenos Aires para reunirse con el presidente Mauricio Macri y el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, con quienes tiene previsto "hablar sobre nuestra agenda de crecimiento económico bilateral y la cooperación en materia de seguridad", adelantó la representación diplomática estadounidense en la Argentina.



Mañana, Faurie recibirá al secretario de Estado de Donald Trump, y previamente -a las 12- compartirán la colocación de una ofrenda floral en el Palacio San Martín.



Ambos ministros mantendrán un dialogo y brindarán una conferencia de prensa conjunta, prevista para las 13.50.



En tanto que el lunes, Macri y Tillerson mantendrán un encuentro en la Quinta de Olivos, a partir de las 10, según informó a Télam un vocero de la Presidencia.



Tillerson arribó a Argentina procedente desde México, donde ayer se entrevistó con el presidente del país azteca, Enrique Peña Nieto, y con representantes de misiones diplomáticas estadounidenses en la región.



Antes de visitar México, primera escala de una gira por América Latina que luego lo llevará por Perú, Colombia y Jamaica, Tillerson disertó en la Universidad de Austin, Texas, donde se refirió a la situación de Venezuela, uno de los ejes que tendrá este periplo.



"En la historia de Venezuela y otros países sudamericanos, muchas veces el Ejército es el agente del cambio cuando las cosas están tan mal y el liderazgo ya no puede servir a la gente", dijo Tillerson, haciendo referencia a los dictaduras militares que sacudieron a la región en las décadas de 1970 y 1980.



Al respecto, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó los dichos del secretario de Estado y pidió "respeto" para su país.



Luego de reunirse con Macri, el funcionario norteamericano viajará a Lima, Perú, donde planea entrevistarse con el presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynsk.

En tanto que el martes se trasladará a Bogotá, Colombia, donde analizará en un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos la colaboración de ambos países en la lucha contra el narcotráfico y el avance del proceso de paz con las FARC.



Al día siguiente, Tillerson llegará a Jamaica para entrevistarse con el primer ministro de esa nación del Caribe, Andrew Holness, y luego retornará a los Estados Unidos.