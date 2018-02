Bordet busca abrir nuevos mercados en el mundo para la producción entrerriana

La provincia participará con un stand en la feria de frutas más grande del mundo, en Berlín. Habrá encuentros institucionales con autoridades de gobierno y rondas de negocios con empresarios alemanes en el marco de la misión comercial que se iniciará el martes.



En la Fruit Logística 2018, que reúne a más de 3.000 expositores de todo el mundo, Entre Ríos tendrá un stand donde empresarios de la citricultura y arandaneros podrán tomar contacto con potenciales clientes para afianzar sus mercados y abrir otros nuevos. Además se realizarán exposiciones de las características productivas de Entre Ríos para atraer inversores.



El objetivo es "poder afianzar mercados que son existentes, consolidarlos y también buscar nuevas expectativas y horizontes en algo tan amplio como es la comunidad económica europea, sobre todo entendiendo que muy pronto se ha de firmar el protocolo entre el Mercosur y la Unión Europea por la reducción de aranceles, algo que es una gran ventaja competitiva para nuestras economías regionales tanto de citrus como de arándano", expresó Bordet durante un encuentro de trabajo con el secretario de la Producción, Alvaro Gabás.



Además, formarán parte de la comitiva oficial los intendentes de Concordia, Enrique Cresto, y de Chajarí, Pedro Galimberti, los diputados Juan Reynaldo Navarro y Sergio Kneeteman, y el secretario de Comercio, Néstor Loggio.



Bordet explicó que se viene trabajando en la participación de Entre Ríos en la feria desde octubre pasado cuando "desde la Cámara de Exportadores de Citrus nos pidieron especialmente poder participar con un stand, porque esta es la feria frutihortícola más grande del mundo". "También participarán los productores de arándanos", agregó.



En esa línea, el mandatario precisó que, en el caso de los productores de citrus, "está próximo el acuerdo de la Unión Económica Europea con Mercosur, que destrabaría el 19 por ciento de pago de aranceles que tiene nuestra fruta y que genera una situación de inequidad en la competencia que tienen arancel cero".



"Esta feria es clave y determinante para fijar una posición al respecto y reafirmar nuestras ventas porque asisten países de todo el mundo a los que nosotros les estamos vendiendo citrus", sostuvo Bordet. También confirmó la intención de acrecentar el mercado de Oriente Medio que tiene una modalidad muy particular.



En el caso de la producción de arándanos, el gobernador precisó que "el 95 por ciento de la producción se exporta y de ese total, un 80 por ciento va a Estados Unidos. Estamos buscando interesar a compradores de la Unión Europea".



"Estas dos actividades, citricultura y arándanos, generan en la región, que abarca los departamentos Federación, Chajarí, Concordia y una parte de Colón, 25.000 puestos de trabajo que tienen una dependencia directa con la actividad", dijo el mandatario.



También remarcó que ante la propuesta de los productores para participar de la feria se gestionó financiamiento ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con los cual "a la provincia no le cuesta un centavo".



Además, el gobernador resaltó que "el CFI ha acompañado permanentemente a la provincia en la asistencia crediticia a nuestros productores, con el esfuerzo que también realizamos de nuestra parte para subsidios y reducción de tasas, trabajando la emergencia y el aspecto turístico, y lo que tiene que ver con el posicionamiento de nuestras empresas y nuestros productores en los mercados exportables que tiene Argentina".



Por su parte, el secretario de Producción, Álvaro Gabás, resaltó que desde la provincia "brindamos asistencia y asesoramiento al sector productivo en todo lo concerniente al comercio internacional, desde los servicios básicos que necesitan los exportadores hasta inteligencia comercial para detectar oportunidades comerciales en el mundo".



"Desde el primer día de gestión venimos trabajando, también, en la promoción comercial de los productos entrerrianos en los mercados internacionales. Es por ello que desde la provincia asistimos a los sectores productivos en las ferias más importantes del mundo, en este caso particular, Fruit Logistica será el punto de encuentro entre la oferta y la demanda de dos economías regionales muy relevantes para nuestra provincia como son la citrícola y el arandanero, sectores que se destacan por generar mano de obra y por ser tradicionalmente exportadores", detalló.



Entre las empresas entrerrianas que participarán de la misión comercial a Alemania se encuentran Trébol Pampa, FAMA, Extraberries, Trevisur, Gramm Agropecuaria, Cecnea, Berries del Sol.