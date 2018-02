Pusieron en funciones a la nueva directora de la Vieja Usina

El secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, puso en funciones a la nueva directora del Centro Cultural La Vieja Usina, Francisca D´Agostino. Además, adelantó que se conformará un polo cultural en el lugar junto al Centro Provincial de Convenciones y el Instituto Audiovisual.



Acompañado por la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, Kueider resaltó la "idoneidad y trayectoria" de D´Agostino: "Francisca tiene el respaldo de una vasta experiencia como gestora cultural, y estoy seguro que va a llevar adelante con mucho éxito la dirección de La Usina", continuó.



Kueider expresó el "permanente apoyo" del gobernador Gustavo Bordet a "la cultura entrerriana" y valoró el trabajo realizado por la ex directora de La Vieja Usina, Soledad Salvarredy. En esa línea sostuvo que este espacio "ya es parte del patrimonio cultural de los entrerrianos", y que posee "un rol muy importante dentro de la política cultural de la provincia, ya que alberga y recibe innumerables artistas y expresiones del arte que encuentran en la Usina un lugar para hacerse oír y seguir creciente en esa relación permanente del artista con el público".



En ese sentido, el funcionario a cargo del Ministerio de Cultura y Comunicación adelantó que se avanzará en "la conformación de un polo cultural que integre a La Vieja Usina con el Instituto Audiovisual y el Centro Provincial de Convenciones, de modo tal de fortalecer los recorridos y posibilidades que surgen de la integración de estos espacios y las nuevas tecnologías".



"Es intención del gobernador Gustavo Bordet dar un salto en materia de políticas culturales que nos lleven a contar con mayor promoción del arte y de los artistas entrerrianos, dándoles espacios y más visibilidad", y afirmó que "la integración con el área de Turismo es parte de una visión estratégica que nos va a permitir revitalizar las políticas en esa línea", afirmó Kueider.



Por otra parte, el funcionario se refirió a la "metodología de trabajo" que impulsa el gobernador Gustavo Bordet y que "se caracteriza por un profundo ordenamiento de las cuentas públicas", lo cual "nos convocó a maximizar esfuerzos para lograr una administración prolija, ordenada y planificada".



En esa línea, resaltó la importancia de planificar las acciones de cada área de gobierno, ya que "la planificación nos permite definir las líneas centrales de trabajo, jerarquizarlas y ordenar en el tiempo los distintos objetivos que nos tracemos".



"Además, esto redunda en una mejor ejecución de los recursos presupuestarios y en la formación de los trabajadores de cada área para ofrecer un servicio de mayor calidad a los artistas y reafirmar el acceso de la gente a los bienes culturales, que es un derecho fundamental para el desarrollo de cualquier comunidad", agregó. Nuevos desafíos "Hoy es un día importante porque la Usina es un lugar emblemático, no sólo para los paranaenses sino para los entrerrianos", afirmó Gaillard, y adelantó que "la idea es continuar el trabajo importante que han hecho y construido los trabajadores de la Usina junto con la directora anterior, Soledad Salvarredy".



"Creo que han convertido este espacio cultural en un lugar emblemática para toda la provincia con una programación impecable, con actividades de muchísimo nivel donde han pasado los mejores artistas que tiene Entre Ríos", afirmó Gaillard.



La titular de Turismo y Cultura destacó la decisión del gobernador Gustavo Bordet de "unificar ambas carteras" porque "va a fortalecer el posicionamiento de nuestra provincia a nivel nacional, y poder mostrar más integralmente lo que tiene Entre Ríos. No sólo los atractivos naturales, sino todo lo que son nuestros recursos naturales".



Por último, la nueva directora del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, Francisca D´Agostino, expresó que se trata de "un espacio muy querido para mí, he trabajado mucho haciendo muchas cosas acá y conozco a todos los empleados y se del compromiso que tienen".



"Para mí es muy emocionante poder estar en este lugar y el desafío de las dos uniones de Cultura y Turismo va hacer para este lugar también un desafío que estoy segura que lo vamos a encauzar bien, porque creo que la Usina tiene un gran equipo, así que estoy muy ansiosa y contenta por empezar a trabajar con todos ustedes", sostuvo al dirigirse a los trabajadores del organismo.