Para jury de juez Rossi reclaman que incorporen expertos en violencia de género

Representantes de la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans se presentaron este viernes ante el procurador General Jorge García, quién está elaborando la acusación del Jury contra el juez de Garantías Rossi de Gualeguaychú, quien dejó en libertad al responsable del crimen de Micaela García.



Desde la organización se presentó una amplia justificación sobre la necesidad de incorporar a "testigos de contexto", es decir expertos en el tema de violencia de género quienes podrán aportar datos sustanciales en el proceso de Jury iniciado al Juez Rossi.



La Asamblea ha presentado uno de los pedidos de Jury contra el juez Rossi, mecanismo constitucional que permite juzgar y en su caso evaluar la pertinencia de separar del cargo a un magistrado en caso de encontrar evidencias del incumplimiento de sus deberes.



En este sentido, desde el colectivo de mujeres, lesbianas, travestis y trans se ha presentado una extensa justificación para incorporar como "testigos de contexto" a dos reconocidas personalidades como son Rita Segato y Enrique Stola, especialistas en delitos sexuales con amplia experiencia y trayectoria, quienes pueden aportar al tribunal una mirada amplia referida a la violencia de género. Tanto Segato como Stola han participado en numerosos juicios como figuras expertas en la temática, incluso en juicios internacionales, por lo que se espera que su opinión calificada podrían aportar elementos que contribuyan a la causa.



El jury que se sigue contra el juez Carlos Rossi se debe a que en ejercicio de sus funciones hizo caso omiso a los informes del Servicio Penitenciario que resultaba de carácter negativo ante la posibilidad de dar excarcelación de Wagner, quien se encontraba cumpliendo condena por el caso de 2 hechos comprobados de violación y agresión física a dos jóvenes en la ciudad de Concepción del Uruguay. No obstante Rossi otorgó la liberación de Wagner quien luego de violar a Micaela, la asesinó dejando su cuerpo oculto hasta que finalmente fue encontrado por el accionar de toda la comunidad y demás organismos del Estado.



Si bien el procurador García por cuestiones de agenda no pudo mantener una entrevista con las representantes de la Asamblea, se comprometió a incorporar los "testigos expertos" en el Jury contra Carlos Rossi. Concientización La abogada de la organización, Candela Bessa informó a UNO que "todo esto parte de un hecho gravísimo como fue el femicidio de Micaela García, una joven llena de vida que terminó de la peor manera por el accionar de Wagner, como también por la responsabilidad del juez de Ejecución de Penas que no tuvo en cuenta para nada los informes negativos del Servicio Penitenciario".



"Para nosotros es muy importante poder escuchar a estos especialistas y expertos en la materia de violencia de género, sobre todo porque estos temas se exigen desde la sociedad que sean analizados con la visión de violencia de género", resaltó para alertar: "Muchos sectores están comprendiendo este problema, pero el Poder Judicial se encuentra atrasado en el tratamiento de esta perspectiva".



"Tras el femicidio de Micaela hubo un antes y un después en esta materia, por lo que es preponderante tener el testimonio de Storla y de Segato", reflexionó por último la letrada de Paraná.



