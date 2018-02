Bancos criticaron la decisión de los gremios de convocar tres días de paro

En un comunicado, las entidades ABA (extranjeros), ABE (especializada), ADEBA (privados) y ABAPPRA (públicos y cooperativos) cuestionaron la decisión del gremio que encabeza Sergio Palazzo de llamar a un paro para los días 9, 19 y 20 de febrero en rechazo a la propuesta salarial.



"La propuesta para 2018 contempla incrementar los salarios igual a la inflación, con un alza inicial en enero del 9%. Luego se actualizará según la evolución del índice de precios", explicaron las cuatro cámaras empresarias.



Por el contrario, la Bancaria denunció que el Gobierno y las entidades financieras pretenden "aniquilar el poder adquisitivo" del salario de los empleados del sector y reclamó una mejora no inferior a 24,8%.



Los directivos de las entidades financieras consideraron "prioritario mantener el poder adquisitivo del salario de los empleados del sector" y explicaron que la oferta prevé una suba del 9% en enero para luego "ir ajustándolo conforme evolucione la inflación".



"Esto fue omitido en todas las comunicaciones realizadas por el sindicato. Mencionan solo un aumento del 9%, sin referirse a la cláusula gatillo y con esa información parcial convocaron a un paro para el 9 de febrero previo al feriado de carnaval y también para el 19 y 20 de febrero", se quejaron las entidades.



Agregaron que "si la propuesta de las Asociaciones de Bancos fuera aceptada, implicaría desde hoy una mejora en el salario real de los trabajadores bancarios, sin generar conflictividad social ni contratiempos al público que nos elige todos los días, y hace sustentable la actividad y los empleos del sector".



Además, remarcaron que "los trabajadores bancarios no afiliados al Sindicato a partir de enero de 2018 incrementaron su remuneración neta, dado que no se realiza la retención y pago del aporte solidario del 1% a la Asociación Bancaria, lo que implica dejar de retener a estos trabajadores y transferir al sindicato más de 500 millones de pesos al año".



"La propuesta cumple dos premisas: 1. Mantener el poder adquisitivo de los empleados bancarios (está garantizado el equiparar el aumento a la inflación), y 2. Colaborar con el objetivo de todos los argentinos, que es reducir las expectativas inflacionarias que tanto daño hacen, en particular a los sectores de menores ingresos", sostuvieron.