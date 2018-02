Productores arroceros valoraron la aplicación de la tarifa eléctrica estacional

Política Bordet y arroceros firmaron un convenio para adecuar la tarifa eléctrica

Tras el anuncio del gobierno provincial de la aplicación de una tarifa eléctrica estacional para el sector arrocero, desde la Federación de Entidades Arroceras destacaron que se trató de una medida "rápida y precisa" ante un problema gravísimo por el que atraviesan. "Lamentablemente los productores íbamos a tener que caer en financieras para poder pagar la luz", aseguró el presidente de la entidad, Jorge Paoloni."Entendemos que es el máximo esfuerzo que la Provincia y Enersa pudieron ofrecernos, aunque nosotros apuntábamos a igualar el precio de la energía que tienen Corrientes y Santa Fe, porque la estamos pagando dos pesos más cara".El productor aseguró que "como la situación es mucho más grave de lo que se piensa, desde el sector apuntamos a equiparar el costo de las tarifas a las otras cuatro provincias arroceras, porque sino no podemos competir"."No obstante, ahora se nos juntan varias facturas para pagar en febrero y marzo. Creemos además, que por parte de Enersa se podría reducir los cargos fijos un poco más, aunque entendemos que ellos también tienen muchos gastos. En este momento todos tenemos que ajustarnos un poco por las malas políticas implementadas".En este sentido, adelantó que los productores están esperando la respuesta para una audiencia con el secretario de Energía de la Nación: "Estimo que vamos a participar empresarios, representantes de Enersa y del Gobierno provincial para ver si finalmente se incluye al riego de arroz en electro intensivo, y ver si se puede bajar un poco más la tarifa"."Vale recordar que en diciembre de 2016 arrancamos pagando 1,78 pesos y terminamos 2017 pagando 3,65. Ahora la tarifa se nos fue a 5,80 pesos, aunque con el descuento que nos hizo la provincia bajó un 20 por ciento. No obstante, esto representa el doble de lo que paga cualquier productor correntino", ejemplificó Paoloni.Además, advirtió que a la suba de tarifas se le suma el aumento del precio del dólar a 20 pesos: "Esta medida sólo favorece a las tres o cuatro grandes empresas del país que comercializan los granos, pero al pequeño y mediano no, porque termina vendiendo al precio que puede con tal de pagar las cuentas", explicó.Por último, advirtió que se están implementando políticas para conformar a un sector, y descuidan a otros: "Hoy recibimos una resolución del Ministerio de Trabajo en el que se establece un aumento para peones rurales que realmente va a obligar a los pequeños productores a trabajar ellos solos o bajar la producción. Realmente no pueden equilibrar la balanza", lamentó. (APF)