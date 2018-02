ARA San Juan: Balbi declaró ante la jueza y dijo que "nunca ocultó nada"

El capitán de navío y vocero de la Armada Enrique Balbi aseguró hoy que "nunca tuve presiones" cuando daba los partes sobre la desaparición del submarino ARA San Juan y que "siempre hablé con libertad y transparencia" además de reconocer que tuvo conocimiento de una comunicación del submarino a las 14 horas del día de la desaparición pero que la misma "nunca llegó en forma escrita". Y en ese sentido agregó: "Tuve información verbal de la comunicación. Incluso uno o dos buques fueron a ese lugar. Nunca se pudo corroborar la existencia de esa llamada".



Balbi hizo estas declaraciones al abandonar el juzgado de Caleta Olivia, en Santa Cruz después de presentarse ante la jueza Olivia Marta Yáñez que investiga la desaparición del San Juan. En la audiencia estuvo presente el fiscal y también el abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes del submarino desaparecido.



La desaparición del submarino ARA San Juan se conoció el 15 de noviembre del año pasado. Fue cuando regresaba desde Ushuaia, después de cumplir una misión de vigilancia en el Mar Argentino hasta su base en Mar del Plata. Se perdió todo contacto a las 7,30 de ese día cuando navegaba a la altura del Golfo San Jorge, entre las provincias de Santa Cruz y Chubut.



El vocero declaró durante seis horas, según dijo "en un clima muy cordial" pero anticipó que todo lo que dijo en su declaración testimonial "será mantenido en reserva" por lo que no aportó demasiados datos.



Balbi aceptó que "muchas veces me quebré antes de dar los partes" teniendo en cuenta que "muchos de los tripulantes del ARA San Juan fueron alumnos y subordinados míos". Balbi fue segundo jefe del San Juan y del submarino Santa Cruz. También fue comandante del Salta.



"Nunca oculté nada de lo que pasaba. Me manejaba con prudencia cuando la información era sensible por la presencia de familiares de los tripulantes. Yo vine aquí a aportar todo lo que sé para que pueda ayudar a complementar y dilucidar lo que pasó. Pero para eso será fundamental encontrar al San Juan".



Cuando se lo consultó si piensa que el submarino aparecerá dijo que "no sabría decirle si lo vamos a encontrar". Y agregó: "Nosotros siempre investigamos todo. Todas las pistas. La balsa, la bengala, la explosión. El objetivo de búsqueda siempre se cumplió ante cualquier pista. En cuanto a las declaraciones realizadas días anteriores por los tripulantes que se quedaron en Ushuaia en relación a supuestas fallas del ARA San Juan antes de partir en la misión, Balbi dijo: "Eso forma parte de la reserva de la que hablé. Yo respondí a todas las preguntas de la jueza y del abogado Tagliapietra que también hizo consultas. No puedo decir nada más".



Fuente: Clarín.