Macri recibió en Casa Rosada al policía procesado por matar a un ladrón

Hoy recibí a Luis Chocobar en la Casa Rosada. Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía https://t.co/4D3ESgZH2t pic.twitter.com/Jjq6FqWVeR — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 1 de febrero de 2018

Junto al Presidente @mauriciomacri recibimos al policía Luis Chocobar que salvó a un turista de la muerte. Actuó en cumplimiento de su deber de Policia y así debe ser interpretado. Queremos defender a los Policías que cuidan a la gente y no que terminen acusados o presos pic.twitter.com/reV9qCAMlt — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 1 de febrero de 2018

"Era su vida o la nuestra, lo volvería a hacer"

La justicia procesó por "homicidio" y embargó por 400.000 pesos a Luis Chocobar, de 30 años, luego de que el juez interviniente en la causa, Enrique Gustavo Velázquez (a cargo del Juzgado Nacional de Menores 1 de la Ciudad de Buenos Aires), consideró que se "excedió" en el uso de su legítima defensa.En un gesto de reconocimiento a su labor, el presidente Mauricio Macri lo recibió en la Casa de Gobierno y, a través de las redes sociales, hizo público su "apoyo" al policía que "defendió a un turista estadounidense que había sido brutalmente apuñalado en un intento de robo", según expresó el mandatario a través de Facebook."La noticia de la gratitud del turista con él conmovió a miles de argentinos, pero ayer nos enteramos que Luis será embargado por $400 mil pesos mientras se resuelve la causa por la muerte de uno de los ladrones", indicó el Presidente."Hoy lo recibí en la Casa Rosada. Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía", sostuvo.La ministra Bullrich participó también de la reunión y se expresó al respecto en las redes sociales. Chocobar "actuó en cumplimiento de su deber de Policía y así debe ser interpretado. Queremos defender a los policías que cuidan a la gente y no que terminen acusados o presos".Antes del encuentro con el Presidente, Chocobar aseguró que la Justicia le "está cagando la vida", tras el embargo de 400.000 pesos que le trabó el juez al procesarlo por exceso en la defensa.Esta mañana, tras la enorme repercusión que tomó la decisión del juez Enrique Gustavo Velázquez, a cargo del Juzgado Nacional de Menores 1 de la Ciudad de Buenos Aires, quien recaratuló el hecho como "homicidio" por entender que Chocobar se "excedió en el uso de su legítima defensa", el policía recordó lo que sucedió aquella mañana del 8 de diciembre en La Boca. Además fue recibido por el presidente Mauricio Macri."Yo vivo en La Boca. Yo iba a hacer adicionales, me encuentro con este hecho, estaba de civil... Llevaba mi arma reglamentaria, claro. Pertenezco a la fuerza, llevo el arma encima, es mi responsabilidad", dijo."Yo veo a los chicos atacando a (Joe) Wolek, llamo al 911 y pido ambulancia urgente. Logro visualizar la situación de los chicos con el turista. El turista me levanta la mano pidiendo ayuda, los muchachos salen corriendo y el hombre cae desvanecido. Le trato de presionar con mi mano en la herida, le salía mucha sangre, me asusté, y llegaron más personas para ayudarlo".La causa que en principio estaba en el juzgado de Instrucción 17 pasó al fuero de Menores cuando el 13 de diciembre último fue detenido un adolescente de 17 años de nacionalidad paraguaya como presunto coautor del ataque al turista estadounidense. El enfrentamiento de Chocobar fue con otro de los ladrones, que finalmente murió. El delincuente, identificado como Pablo Kukok (18) fue trasladado al Hospital Argerich, donde fue operado por las lesiones sufridas en el hígado, intestino delgado y colon y falleció cinco días después.Chocobar recopila cada imagen, las tiene fotografiadas en su memoria, mientras sigue trabajando, aunque en la parte administrativa, en la Policía Local de Avellaneda. "Todo el tiempo avisé al 911, cuando los comencé a correr se sumaron otras tres personas. A una cuadra y media, esas personas lo habían detenido y el malviviente los empieza a atacar, les quería robar a ellos también. En ese momento me doy cuenta que están en peligro las vidas de estas personas, doy la voz de alto policía, cuando veo que hace caso omiso comencé a disparar al aire, le grité que se tirara al piso, pero salió corriendo, llegó a la esquina y giró, me miró, hizo unos pasos y vino hacia mí. Iba a atacarme, ahí doy otras detonaciones, siempre de la cintura para abajo".Chocobar es salteño, tiene 30 años y antes de ser policía, hace unos tres años, fue jardinero y trabajó en una empresa textil. Se tuvo que mudar del barrio, él tiene su casa en La Boca, también viven allí los familiares de los ladrones. "Estoy amenazado, vivo en casa de amigos o de otros familiares, no puedo volver", resalta. Y sigue con el recuerdo de aquella mañana: "El delincuente ya le había causado daño a otras personas y corría en riesgo mi vida. Supuestamente fueron tres disparos, dos le dieron a su cuerpo. Una vaina ingresó por una pierna y otra por la parte intercostal, él corrió unos pasos y se desvaneció".Respecto a la decisión del juez, del cambio de carátula y del embargo, Chocobar insistió en su sentimiento inicial, el mismo que reprodujo ayer en su cuenta de Twitter, que abrió especialmente para contar lo que está sintiendo. "Esto me indigna, uno trata de actuar de buena forma y buena fe, yo siento que cuidé a esa gente y me cuidé a mí, pensé que hacía lo correcto. Yo creo que hice lo correcto", asegura."Todos mis compañeros me brindaron su apoyo, es muy halagador por ese lado, de parte de mis jefes también. El ministerio me puso dos abogados, que entienden en la causa. Amo esta profesión y sé que esto va a cambiar para bien, no pienso en dejar la Policía, por suerte sigo trabajando y no me pasaron a disponibilidad. Eso es gracias al apoyo de toda la fuerza", agregó Chocobar.En tanto, el turista estadounidense recibió el alta 20 días después del robo, tras permanecer internado en terapia intensiva en el mismo centro de salud luego de ser operado de urgencia por haber sufrido lesiones en la aurícula izquierda y en el ventrículo derecho, un puntazo en cada pulmón y otras seis heridas. La intervención fue practicada por el médico entrerriano, Yamil Ponce "Tuve contacto con Joe Wolek, almorzamos juntos y vi a una persona de luz, de mucho cariño y sus palabras eran como un regalo, su agradecimiento a lo que se hizo por él acá", cerró.