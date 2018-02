En Paraná el paro bancario implicará "paralización total" de las actividades

Política Bancarios convocaron a un paro nacional para la próxima semana

El gremio de los Bancarios, que comanda Sergio Palazzo, anunció que hará un paro nacional el próximo viernes 9 de febrero. La decisión se tomó luego del plenario de secretarios generales de todo el país, que se realizó este jueves por la mañana.En diálogo con, Juan Carlos Navarro, titular de la Seccional Paraná, explicó que "no hay ningún acuerdo y el sector empresario mantiene la propuesta original, que realmente es inaudita, teniendo en cuenta la misma proyección que el gobierno nacional está planteando, de un 15 por ciento como mínimo de la inflación. Esto nos llevó a tomar medidas".Se trata de un paro total de actividades, sin concurrencia a los lugares de trabajo. Adelantó que "seguramente no va a haber carga en los cajeros automáticos". Si no hay una respuesta favorable, el plan de lucha "continuará en las próximas semanas".El sector empresario les ofreció un 9 por ciento y una cláusula gatillo que se actualiza mes a mes en la medida que la inflación supere ese porcentaje. Consideró que "eso genera un perjuicio en el haber de los trabajadores bancarios y lo defenderemos hasta la última instancia. Seguramente los compañeros acompañarán"."Si no quieren establecer una cláusula gatillo, entonces tendríamos que manejarnos sobre la inflación pasada y esa tendría que ser la proyección inflacionaria para este año. Sino tendría que ser como mínimo alrededor de un 15 por ciento y ahí una cláusula gatillo en el caso de que esa cifra sea superada por la inflación", manifestó Navarro.En Paraná, el paro se llevará a cabo sin concurrencia a los lugares de trabajo. Los delegados recorrerán las distintas entidades financieras, principalmente en aquellas donde "el sector patronal tiene incidencia sobre los trabajadores, amenazándolos y presionándolos para que no adhieran a la medida".