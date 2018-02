Macri volvió a ratificar que avanzará "sin miedo" con los cambios

Al inaugurar junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el primer tramo de Autopista Pilar-Pergamino de la Ruta Nacional 8, Macri destacó la importancia de "encarar todas las transformaciones para crecer"."Debemos encarar todas las transformaciones que necesitemos para poder crecer, sin miedo a todos aquellos que quieren seguir defendiendo sus privilegios, porque trabajamos para todos los argentinos", sostuvo.Asimismo, el jefe de Estado destacó que "después de más de cien años" se logró que "baje el gasto, que baje el déficit, que baje la inflación y que el país crezca dos años consecutivamente"."Pero no vamos a parar hasta crecer 20 años consecutivamente y terminar con la pobreza y la exclusión y que haya trabajo para todos los argentinos" y aclaró que el "2018 va a ser un gran año", añadió.Además celebró que diciembre cerró "completando 619.000 de pavimento puesto en la Argentina", la que, según aseguró es una cantidad "récord" para el país.Como lo ha hecho en otras oportunidades, Macri dijo desde Exaltación de la Cruz que "es importante que las obras sean sinónimo de esperanza y no de corrupción".Previamente, Vidal aseguró que su gobierno trabaja "no para el equipo de unos pocos sino para un equipo de 16 millones de personas", de la provincia de Buenos Aires, y destacó la importancia que tiene tomar "decisión difíciles".En ese contexto, destacó la eliminación de jubilaciones de privilegio, para "sacar la plata de donde nunca llega la gente" y ponerla en obras, como el primer tramo de la ruta 8.Vidal además elogió la medida aplicada por el presidente Macri destinado a "la reducción de cargos", aunque admitió que "es difícil, porque durante muchos años, los que llegan a la mesa de decisión, los dirigentes empresarios y gremiales tienen privilegios"."Nuestra responsabilidad es representar a los que no tienen a nadie que los represente", añadió.