El Centro de Tratamiento de Adicciones se inaugurará a mediados de año

El gobernador, Gustavo Bordet recorrió supervisó los trabajos en el Centro de Tratamiento de Adicciones que se está construyendo en calle Caputo a pocos metros del acceso al Aeropuerto de la ciudad de Paraná. El mandatario puso de relieve que la obra "tiene un 50% de avance y esperamos terminarla entre junio y julio de este año, porque implica que haya profesionales que permitan generar un cuadro evolutivo en los pacientes, para que la provincia tenga un centro de referencia sumamente importante que recibirá a personas de todo Entre Ríos".Precisó aque "implica una inversión de 79 millones de pesos, de los cuales llevamos desembolsados 47 millones. Esto se financia 100% con fondos provinciales y dará solución a cientos de familias que tienen el desconsuelo de no poder ubicar a sus hijos en un lugar de rehabilitación para que sean personas útiles en la sociedad y no queden marginados".Acotó que "se trabajará con el COPNAF y el Poder Judicial que serán claves".Por otra parte, ante la consulta de, Bordet informó que la próxima semana viajará a Berlín con productores arandaneros y citrícolas. "Es la feria citrícola más grande del mundo. Participaremos con una misión comercial", señaló el mandatario.Explicó que está "muy próximo el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que destrabaría el 19% de los aranceles que actualmente se deben pagar y genera inequidad en la competencia. Esto es clave y determinante"."A esta feria van países de todo el mundo. Rusia es el principal comprador de nuestro citrus con el 60% de las exportaciones, pero hay mucha fruta que va a Oriente, es decir a países como China, Filipinas o Tailandia. Queremos acrecentar el mercado de Oriente medio", dijoSobre los productores de arándanos, dijo que la gran mayoría de la producción "va a Estados Unidos. Estamos buscando interesar a compradores de la Unión Europea".Finalmente, recalcó que "la citricultura y arándano abarcan a 25.000 trabajadores" y aclaró que para la misión comercial "conseguimos financiamiento del CFI para esta misión comercial, que a la provincia no le cuesta un centavo".