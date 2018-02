Reubicarán el centro de salud Malvinas Argentinas dentro del CIC de La Floresta

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, se reunió con el subsecretario de Salud de la municipalidad de Paraná, Javier Fernández, para abordar temas estratégicos de interés sanitario y avanzar en líneas de acción conjuntas que permitan optimizar el sistema local de salud.



Velázquez expresó: "Para nosotros es sumamente valioso encontrar aliados territoriales en las comunas, y en el caso de Paraná es importante poder articular con el municipio, coordinar estrategias, definir acciones y en definitiva gestionar mejor los recursos para no superponer esfuerzos".



En el encuentro, del que participó también la secretaria de Desarrollo Social de la municipalidad, Candela Carminio, los funcionarios coincidieron en que es factible replicar la experiencia del Centro Integrado Comunitario (CIC) de barrio La Floresta de la capital provincial, en el que funcionan el área social a cargo del municipio y el centro de salud Antártida Argentina bajo dependencia provincial. Se prevé reproducir este trabajo articulado trasladando el centro de salud Malvinas Argentinas del barrio Paraná XIV a la estructura edilicia del CIC II, emplazado en el mismo barrio.



"El espacio está. De hecho ya están construidos los consultorios por lo que el traslado no requeriría mayores obras, y en la reunión acordamos con la ministra para que envíe a las áreas técnicas de salud a evaluar lo que haga falta y tener una previsión certera" indicó Fernández.



Otros temas en agenda



También se ahondó en la necesidad de implementar una red de servicios de laboratorio entre los efectores de atención primaria de la ciudad, para lo cual ya están dadas todas las condiciones y la comuna puso a disposición el laboratorio municipal para integrarlo a la red.



"Está la voluntad de que también pueda ser el laboratorio de referencia para los estudios de los distintos centros de salud provinciales dentro de la ciudad", expresó Fernández y luego precisó: "Nosotros tenemos siete centros de salud mientras que la provincia tiene más de 20, o sea que tiene mucha más presencia territorial, pero lo importante es que no nos superpongamos sino que trabajemos de forma coordinada, tratando de que nuestra labor sea lo más productiva posible".



También se informó a la ministra que prevén que dentro de los próximos tres meses se estará inaugurando en Paraná el Centro de Día de Alzheimer, que será el primer centro de día municipal del país.



Finalmente, previendo que la municipalidad de Paraná se encuentra próxima a encarar la construcción de un nuevo establecimiento donde se relocalizaría al centro de salud Illia, la ministra Velázquez ofreció el asesoramiento del personal técnico para orientar a la comuna en todo lo relativo a las normativas de arquitectura sanitaria.