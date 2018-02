Empleada doméstica reclama al hermano de triaca casi $4 millones

Tras el acuerdo de resarcimiento indemnizatorio, la ex empleada doméstica de la familia Triaca Sandra Heredia le exige ahora a su ex empleador Carlos Triaca, hermano del ministro de Trabajo Jorge Triaca, el pago de 3.700.000 pesos en concepto de "daños y perjuicios".



La demanda millonaria se relaciona a las manifestaciones públicas vertidas por su ex empleador, quien al momento en que se desató el escándalo justificó el despido de la mujer de la quinta familiar alegando que Heredia era portadora de una "enfermedad bastante grande" de naturaleza "psíquica", además de responsabilizarla por "faltantes en la casa".



La casera, quien llegó a un acuerdo con la familia Triaca para cobrar 340.000 pesos de indemnización por haber sido despedida sin preaviso, le cursó el martes una carta documento a Carlos Triaca intimándolo a que "ratifique o rectifique" las expresiones realizadas por televisión el 16 de enero de 2018, reveló el portal OPI Santa Cruz.



Heredia, quien antes del arreglo económico denunció haber sido designada con un cargo en el SOMU por el ministro para blanquear parte de sus ingresos, señaló que Carlos Triaca la acusó "de manera falaz, maliciosa y sin sustento legal alguno" a través de un medio de comunicación.



Agregó asimismo que el hermano del funcionario se manifestó "de manera inapropiada extralimitándose manifiesta y públicamente" al referirse a ella en términos que "afectan" su "imagen personal, como así también su honor y decoro al recurrir a expresiones ofensivas e hirientes que atentan contra su reputación".



Por ello, lo intimó a "que se retracte de todas las calumnias e injurias que ha difundido" y le exigió que abone la suma mencionada por "daños y perjuicios".



En declaraciones a OPI Santa Cruz, Heredia fundamentó la querella por calumnias e injurias al sostener que "de la noche a la mañana" la "dejaron sin trabajo, en la calle" y no obstante eso la "denigraron", la "arrastraron por el piso como si fuera lo peor" y la trataron de "loca y ladrona".



"Eso me cierra el camino para encontrar otro trabajo", argumentó la mujer, que reveló que la suma indemnizatoria exigida surge a partir del cálculo del último sueldo cobrado de 19.500 pesos hasta su jubilación.



El ministro Triaca, de quien se viralizó un audio de Whatsapp insultando a la ex empleada de la quinta familiar, retomó sus funciones este lunes luego de las vacaciones que debió adelantar para tomar distancia de la polémica.



El presidente Mauricio Macri reconoció el "error" de su ministro pero defendió su tarea al frente de la cartera de Trabajo y lo ratificó en ese cargo.