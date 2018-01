Cambios en el Plan Progresar: Cómo inscribirse

Requisitos

El gobierno nacional oficializó hoy, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el traspaso del Plan Progresar desde la órbita de la Anses al Ministerio de Educación, así como también los nuevos requisitos para acceder a este programa de becas destinado a estudiantes y creado hace cuatro años por la administración anterior.Estas decisiones, anunciadas ayer por el presidente Mauricio Macri, se argumentan en "la necesidad de fortalecer el sistema de becas introduciendo nuevas estrategias y condicionalidades que contribuyan al efectivo tránsito y egreso del sistema educativo por parte de los jóvenes en situación de vulnerabilidad que buscan desarrollarse y prosperar".Así lo indica en sus considerandos el decreto 90/2018, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Macri y todos los ministros del gabinete nacional.El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) ""."Para el caso de los jóvenes que se encuentren en un estadio avanzado de su educación superior,", añade la medida, al tiempo que, que se llamará desde ahora Becas Progresar, "a los jóvenes, con independencia de la conformación del grupo familiar".Para acceder al renovado plan de becas lanzado ayer por el gobierno nacional se requerirá, en el caso de la finalización de la educación obligatoria, "ser argentino nativo, por opción o residente con una residencia legal en el país no inferior a cinco años previos a la solicitud" y "acreditar la asistencia a una institución educativa pública".En tanto, para cursar educación superior o un curso de formación profesional se exigirá "ser argentino nativo o por opción" y "acreditar la asistencia a una institución educativa pública debidamente acreditada".Por otra parte, el decreto establece que "el monto a pagar a los beneficiarios consistirá en una suma de dinero determinada no contributiva y mensual", y aclara que "el beneficio no podrá superar las diez cuotas mensuales".De acuerdo a la actualización de los montos de las becas,mientras que en el caso deSi laEn tanto,En el caso dePara inscribirse en el renovado plan Progresar, los interesados deben ingresar a sitio web www.argentina.gob.ar/becasprogresar