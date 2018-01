Despidieron a empleados de organismo nacional en Entre Ríos

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) continúan reclamando por los 250 despidos comunicados el jueves pasado en las áreas de ciencia y técnica del instituto. En esta línea se conoció el lunes a última hora de la noche la cesantía a dos empleados que desempañaban sus tareas en INTI Entre Ríos.



Sara Claret, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en INTI, quien explicó: "estamos desde el día viernes expectantes y recién el lunes a las 20 horas supimos que en nuestro centro había dos despidos y supimos quiénes eran. O sea que vivimos transitando una situación de incertidumbre, ahora de paro con suspensión total de actividades y asambleas permanentes y estamos viendo cómo vamos a continuar de ahora en más con los despidos concretamente".



Sumado a ello, ayer por la tarde Martín Calisaya, Delegado de ATE Departamento Uruguay confirmó un tercer despido en la provincia.

"No se conocen las causas de los despidos. El Director del INTI dicen que son por incumplimiento y licencias y eso no es verdad, una de las compañeras ha cobrado el presentismo todos los meses lo cual es una indicación de que no tienen inasistencias; son personas que estaban trabajando con mucha dedicación y especialización. Una de ellas hacía la asistencia a las empresas en una parte contable y la otra estaba dando capacitaciones, con actividades ya programadas para esta semana y la próxima semana. La verdad es que no sabemos los motivos reales", manifestó Claret y añadió: "estamos en un contexto en el cual están atacando a las instituciones en general, doy fe de que todos los trabajadores y las trabajadoras de INTI, y en especial en Entre Ríos, somos comprometidos con nuestro trabajo y como empleados públicos, son muchísimas las funciones que tiene asignada INTI ".



El recorte en el INTI se enmarca dentro del ajuste llevado adelante por el gobierno nacional durante los últimos días en diferentes instituciones estatales como el Senasa, YCRT, Fanazul y el Hospital Posadas, entre otros. La tarea del prestigioso organismo estatal de ciencia y tecnología es acompañar e impulsar el crecimiento de las pymes argentinas y promover el desarrollo industrial mediante la innovación y la transferencia de tecnología.



Amenazas

Por otro lado la delegada manifestó que están recibiendo amenazas por parte de las autoridades del INTI ante esta situación. "Desde el domingo, después de las 11 de la noche anunciaron que el día lunes y martes iba a haber asueto por lo cual frenaron todas las actividades y el lunes enviaron un mail general, a todos los trabajadores, diciendo que debido a que no se pudieron terminar las liquidaciones no vamos a cobrar los haberes en tiempo y forma". "Nos están castigando por las dudas, sabemos que las liquidaciones no se hacen el día 29. De todas maneras si es porque no se trabajó 29 y 30, habían decretado un asueto para esos días", señaló Claret y añadió: "vinimos atravesando una horrible situación de angustia, en estas condiciones no se puede trabajar. Es imposible sentarse a redactar un informe, no te podés concentrar. Es imposible ir a hacer asesoramiento a una empresa si no tenes la certeza de que vas a tener tu trabajo mañana".



Son 254 trabajadores menos

En tanto, las autoridades de la entidad hablaron a través de diferentes medios nacionales a cerca de los despidos masivos y sostuvieron que "se decidió desvincular a 254 trabajadores sobre una dotación de más de 3 mil por ausentismo reiterado, incumplimiento de horarios laborales y de desempeños y para ordenar a la institución, en concordancia con el resto de los organismos del Estado". En ese sentido, también se compromentieron a que "todas las personas desvinculadas percibirán las indemnizaciones de ley, que serán en promedio de $450.000". "Para lograr un INTI eficiente y al servicio de las pequeñas y mediana empresas (Pymes) es preciso premiar a quienes hacen las cosas bien", señalaron desde la conducción del organismo.

Fuente: Diario La Calle