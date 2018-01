Para Bordet "acomodar familiares no es bueno para los gobiernos"

Este lunes, el presidente Mauricio Macri anunció una serie de medidas que implicarán el recorte del 25 por ciento de los cargos políticos en el Poder Ejecutivo, la eliminación de aumentos de salarios de funcionarios de Gobierno, y la prohibición para que familiares de ministros puedan ser parte de la administración nacional.Este último punto ya tuvo su repercusión a nivel nacional y varios familiares de ministros que ocupaban cargos presentaron sus renuncias.Consultado al respecto, el gobernador Gustavo Bordet afirmó aque está totalmente de acuerdo con el hecho de no nombrar familiares y destacó que en su gestión se han eliminado más de 70 organismos."En octubre hicimos en la provincia de Entre Ríos una reforma política importantísima, eliminamos varios ministerios, cuando asumí había 12 y ahora hay 5; también hemos eliminado entre secretarías, subsecretarías y direcciones más de 70 organismos, entendiendo que hay que reducir el gasto superfluo, innecesario", expresó.En tal sentido, manifestó que "los criterios de nepotismo nunca son buenos en los gobiernos, el acomodar a los familiares para que todo el mundo lo pueda entender. A veces es necesario que haya funcionarios que puedan tener una vinculación familiar, lo que no es bueno es que esto se generaliza en el Estado; pero en nuestra gestión, particularmente he dado la orden que eso se evite, que no se nombren familiares".El mandatario hizo hincapié en que "necesitamos un Estado que no siga tomando más gente" y aclaró que si bien "no hemos despedido a nadie, tampoco hemos incorporado más personal y en esto somos muy cuidadosos. Si detectamos una situación de esta naturaleza, de que alguien entra por un favor, yo tiendo a evitarlo porque se crea una situación arbitraria e injusta. Tenemos que trabajar con mucha responsabilidad y transparencia".Y en esto punto, el Gobernador destacó que Entre Ríos fue distinguida por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), dentro de las tres provincias con mejor índice de transparencia junto con Buenos Aires y Córdoba.Finalmente, Bordet remarcó que su objetivo "es trabajar de forma ordenada y donde no haya ningún privilegio para nadie y en estas cuestiones de acomodar familiares, al menos en nuestra gestión, queremos evitarlo y estamos de acuerdo con eso".