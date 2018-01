Cláusula gatillo: comuna contestó a ATE el rechazo a la audiencia conciliatoria

El secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Walter Rolandelli salió a responder declaraciones provenientes de los gremios municipales ATE, Jerarquizados (APS), Obras Sanitarias y Suoyem que manifestaron a los medios que reclamaban aplicar la cláusula gatillo para la recomposición salarial en el segundo período de 2017.



En ese contexto la comuna había recibido una intimación desde la Secretaría de Trabajo convocados para una audiencia conciliatoria el 24 de enero, para dialogar sobre el acta acuerdo firmado en 2017. Rolandelli explicó la situación: "En 22 de marzo de 2017 se firmó un acta acuerdo con los cuatro gremios y la Municipalidad donde se dispuso un incremento salarial del 14% a partir de marzo y del 7% a partir de julio, pero se dejaba explicitada la aplicación de la llamada 'cláusula gatillo' -en base al índice de inflación del Indec- solo teniendo en cuenta el período de enero a junio de 2017. La cláusula gatillo simplemente se aplicó en esos meses y como en ese período la inflación no superó el 14% sino que fue 11.1%, no se aplicó dicha cláusula. Pero de julio a diciembre la cláusula gatillo no se estableció su aplicación en el acta que firmaron todos los gremios y eso aún rige".



El funcionario comunal remarcó: "ATE se equivoca en hacer este planteo porque no está establecido en lo que firmamos en el acta acuerdo ante la Secretaría de Trabajo". Se trata del acta acuerdo Nº 1950599 del 22 de marzo de 2017.



Rolandellli estimó para que las negociaciones salariales de 2018 "nos vamos reunir a fines de febrero o principios de marzo para hablar de las paritarias".



El rechazo a dialogar enviado para el 24 de enero en ámbito de la Secretaría de Trabajo fue avalado por los secretarios General y de Derechos Humanos, Eduardo Solari; de la Función Pública y Modernización, Ana Sione; el Fiscal de Estado, Francisco Avero y el propio Rolandelli.



Finalmente, el secretario de Legal y Técnica explicitó que ante dicha audiencia conciliatoria "como opción de la Municipalidad de hacerse presente o contestar mediante nota, decidimos que no correspondía hacernos presentes porque lo que estaban reclamando no tenía ningún aval por el acta mencionada, y por lo tanto contestamos mediante una nota firmada por los cuatro secretarios rechazando el pedido".