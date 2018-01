En el Congreso nacional se resisten a restringir el ingreso de familiares

Política Cinco familiares de funcionarios nacionales presentaron sus renuncias

Política Funcionarios no tendrán subas de sueldos este año ni podrán nombrar familiares

Ninguna de las cámaras del Congreso nacional tiene pensado recortar cargos políticos a partir de ponerle un freno al nepotismo en la designación de empleados en la administración pública., afirmaron voceros de la vicepresidenta Gabriela Michetti.Porque el decreto de Macri no atañe al Congreso y porque Emilio Monzó (Pro-Buenos Aires), presidente del cuerpo, no designó familiares en la Cámara baja.Por el momento no existe ninguna restricción a ese tipo de nombramientos en Diputados. Pero en el oficialismo anticiparon que van a analizar el tema en profundidad para ver de qué manera se puede seguir el camino marcado por Macri.En la Cámara alta el escenario es similar.De hecho, en el Senado hay un caso emblemático del hijo de un ex gobernador que hoy ocupa una banca de legislador provincial, pero mantiene, con licencia, su condición de empleado de la Cámara alta, publica el diario