Para ATE, el anuncio de Macri "es demagógico y peligroso"

Política Funcionarios no tendrán subas de sueldos este año ni podrán nombrar familiares

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) consideró que la medida del presidente Mauricio Macri para recortar cargos en el Ejecutivo y prohibir que familiares de ministros puedan ser parte de la administración nacional es "demagógico y peligroso"."Cuando asumió su Gobierno se aumentó en más de un 37 por ciento la cantidad de gente de planta política, y si ahora se disminuye un 25 por ciento, sigue siendo inflada", cuestionó el gremio.A través de un comunicado, el sindicato señaló que "más allá de que esto no resuelve los problemas reales", es también "vergonzoso que a dos años se den cuenta de que no se necesitaba" esos "cargos políticos innecesarios"."Su actitud es absolutamente demagógica y poco tiene que ver con la realidad", opinó ATE, al tiempo que se preguntó "quién se va a poner a revisar el grado de parentesco sanguíneo o político de los funcionarios" para decidir si deben renunciar a su puesto."El Presidente debe revisar el rumbo de su gestión, porque hace más de dos años que el país está absolutamente paralizado.En el sector público no se puede trabajar, ni planificar, ni organizar nada", criticaron.Finalmente, la agrupación recordó que "el cargo de funcionario público, particularmente el del funcionario electo, es un cargo vocacional"."Se supone que el que la asume lo hace por convicción política, por querer esforzarse para dar algo por su Patria, por su país", resaltaron.