Presos con salidas condicionales: Una polémica vigente y sin soluciones

Un proyecto para el Patronato de Liberados

El brutal crimen de Micaela García, la joven ultimada en Gualeguay por Sebastián Wagner, un preso que estaba con salidas transitorias en abril pasado desató fuertes cuestionamientos al sistema de libertades transitorias y el juez Carlos Rossi quedó en el centro de la polémica por haber sido quien avaló que el violento sujeto esté fuera de la cárcel.Tanto fue que el magistrado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú afronta un jury y fue suspendido en sus funciones hasta tanto concluya el proceso.El abogado penalista, Miguel Ángel Cullen, que defensor de Rossi, puso énfasis en la necesidad de ampliar el presupuesto y la órbita del patronato de liberados, que debería ser el organismo que controle a los reos que consiguen estas libertades transitorias. "Esto no se ha hecho históricamente", manifestó el letrado durante el programa, al tiempo que colocó un manto de dudas sobre la concepción popular en torno a que "la única solución es que la personase pudra en la cárcel"."Hay muchísimos casos de gente que sale de la cárcel y se ha reeducado, pero eso no es noticia", remarcó en los estudios deCullen reconoció que "los jueces se pueden equivocar y los hacen muchísimas veces, pero el Poder Judicial lo puede corregir a través de las apelaciones. Si todos los actores hubieran observado que el fallo era erróneo (en el caso Wagner) , tenían la posibilidad de apelar a la Cámara de Casación e incluso haber acudido al Superior Tribunal de Justicia. Esto no se hizo porque el fallo de Rossi está muy fundado en derecho. El mismo fiscal consideró que no era apelable porque estaba fundado en derecho.El abogado reveló que "los informes negativos no hacían referencia a Wagner, sino a otro sujeto. Hablaban de alguien que no se había adaptado a los espacios laborales ni había estudiado, todo lo contrario de lo que había hecho Wagner. Y lo adjudicó al "copie y pegue"."Wagner no es el sujeto del que se hace referencia. Le redujeron la condena por haber terminado la secundaria, tenía buena conducta y estaba inmerso en los talleres", insistió.Había cumplido con toda la evolución dentro de la cárcel. El juez no puede ir contra la ley, porque estaría cometiendo un delito."Hacía un año que gozaba de libertad condicional. Una de las condiciones era realizarse sesiones de psicoterapia a las que estaba yendo, pero todo falló", lamentó Cullen, quien finalmente opinó: "El Patronato actuó correctamente con los escasísimos recursos. Si hubiese tenido los recursos necesarios esto no hubiese ocurrido".En ese marco, la diputada de Cambiemos, Ayelén Acosta, criticó el funcionamiento del Patronato de Liberados y remarcó que "el Estado debería saber bien que hace cada uno" de los presos que tienen libertad transitoria.Describió que este organismo "es una oficina que está en calle Andrés Pazos, que tiene una directora y dos o tres empleados para toda la provincia. Es un tema muy sensible. Controlar es algo muy amplio, por lo que se deben poner pautas".Y adelantó que con la iniciativa que presentó en la Legislatura provincias pretenden "dividir la provincia, a través de agentes locales que trabajarían con la persona que está por salir en libertad condicional, con sus familias y también con las víctimas. El Estado controlaría qué está haciendo esta persona".Consideró que debe "haber un equipo interdisciplinario" para "acompañar las salidas transitorias, pero también vigilar" que hacen los presos"Es imposible que una persona sepa qué hacen todos quienes gozan de libertad condicional. La pulsera electrónica es un paso, pero se les da muchas veces porque no hay lugar en las cárceles", expresó Acosta, quien resaltó que "es urgente y necesario construir una nueva unidad penal, porque las actuales está abarrotadas"."La intención es tratar el proyecto del Patronato de Liberados en comisión a partir de febrero. Es la única iniciativa presentada y estamos a disposición para que se modifique", concluyó.