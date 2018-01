Macri: "Trabajar con inflación es muy complicado"

El presidente Mauricio Macri aseguró que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, coincidió en la necesidad de "llegar un acuerdo" entre la Unión Europea y Mercosur, aunque reconoció que en el estado galo existe "un frente interno con el tema de la agricultura", al hacer un balance de la gira que lo llevó esta semana por Rusia, Suiza y Francia.



En entrevistas concedidas a los diarios La Nación, Clarín y El Cronista, aparecidas hoy, Macri aseguró que Macron le transmitió que "es importante para Francia llegar a un acuerdo UE-Mercosur", pero que también reconoció que "tiene un delicado frente interno con el tema de la agricultura", que actualmente "se está focalizando en la carne", según precisó el propio presidente francés.



"Me sorprendió gratamente la claridad y la contundencia con la cual el presidente Macron se expresó a favor de llegar a un acuerdo", dijo el mandatario antes de su regreso a Buenos Aires, en una sala del lobby del hotel La Tremoille, ubicado cerca de un Pont de l'Alma, donde se reunió con los medios locales que siguieron su gira europea.



Macri se mostró optimista respecto a lograr ese acuerdo, y puso su expectativa en Bruselas, donde "a partir del lunes" se reunirá la UE y comenzará a definirse acerca de si es factible o no un acuerdo entre ambos bloques comerciales.



Francia fue la última etapa de la gira europea del mandatario argentino, que esta semana lo llevó a Rusia, donde mantuvo una intensa agenda de reuniones con empresarios y con su par Vladimir Putin, y luego a participar del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza.



En un balance que el presidente argentino hizo de la gira, destacó que de Davos se llevó el "gran respeto" por el "nuevo posicionamiento de la Argentina en el mundo", y dijo que "no por nada" le dieron al país "la presidencia del G-20".



Además, dijo que tanto Macron, como la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Holanda, Mark Rutte, en Davos, ratificaron "el ingreso a la OCDE" de Argentina.



"La Argentina está número uno para entrar en la organización y eso será otro paso muy importante de integración y también de compromiso nuestro, porque hay una cantidad de buenas prácticas a las cuales nos estamos comprometiendo y que ya comenzamos a implementar", dijo.



Inflación

En cuanto a la inflación, Macri reconoció que "trabajar con inflación es muy complicado" y que "el resto del mundo casi no tiene inflación", pero destacó el compromiso de su gobierno por bajarla, algo que -dijo- "todos valoran".



El jefe de Estado reconoció que lo que vivió este año en Davos fue de mayor "intensidad" que el año pasado, ya que hubo una gran recepción de parte de los empresarios respecto a los cambios generados en Argentina, lo que generó interés en invertir en el país.



De su paso por Rusia, el mandatario destacó el interés de los inversores en energía y transporte.