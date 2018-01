En Davos, Bordet dialogó con empresarios y líderes mundiales

El gobernador Gustavo Bordet realizó un balance de la misión institucional a Rusia, Davos y Francia. Subrayó el diálogo con empresarios y líderes mundiales, y el trabajo con los distintos niveles de gobierno en el país. "Hay que lograr articular políticas públicas para resolver los problemas que tienen los ciudadanos", sostuvo.



Con la mira puesta en atraer inversiones productivas y generar oportunidades de desarrollo, Bordet participó de numerosas reuniones con empresarios de firmas líderes en todo el mundo. Alimentos, infraestructura, puertos, energía y medicamentos entrerrianos, fueron los principales rubros que concitaron el interés de CEOs y dirigentes.



"Lo que hacemos desde el gobierno es generar y crear las condiciones necesarias para que nuestros empresarios puedan salir al mundo a vender sus productos", sintetizó.



No obstante, el mandatario entrerriano destacó el "interés" de los empresarios europeos en la Argentina y en su proceso político. "Obviamente, pertenecemos a partidos políticos diferentes -dijo en relación a los integrantes de la misión- pensamos y tenemos visiones de la economía y de la política distintas. Pero esto no obstaculiza que nos pongamos de acuerdo en los temas que son transcendentes para lograr objetivos que son comunes y concretos. Por eso hay también un interés manifiesto por parte de las empresas de acudir a las reuniones y de ver las condiciones de inversión en nuestro país", remarcó.



"Más allá de que pensemos diferente y tengamos visiones distintas hay que lograr articular políticas públicas para resolver los problemas que tienen los ciudadanos, y esa es la prioridad", sentenció.



En esa línea, Bordet reiteró que "hay que gobernar" y llamó a "estar de acuerdo en los grandes objetivos que nos posibilitan llevar adelante programas de obras públicas, atención sociosanitaria de la población y también equilibrar nuestras cuentas públicas para que seamos una provincia previsible, ordenada". Eso generará las "posibilidades de crecimiento y de que se incorporen al desarrollo muchos sectores que hoy no lo están y que continúan por debajo la línea de pobreza", explicó.



En esa marco, subrayó que a raíz de las reuniones que se produjeron durante el viaje ya se abrieron algunas líneas de trabajo con empresas mundiales: "esto que se está trabajando realmente es muy importante porque tiene efectos concretos y palpables en lo que son condiciones de competitividad para nuestras cadenas de valor", indicó en referencia al sector de infraestructura.





Cítricos y medicamentos



Aparte de la reunión con el gerente mundial de Coca Cola que "manifestó la posibilidad de seguir comprando citrus en nuestra zona para la fabricación de jugos y también para exportar desde Argentina hacia otras líneas de Coca Cola", Bordet destacó el encuentro con representantes de Pepsi, con el objetivo de que "puedan comprar nuestros productores. Esto es una buena noticia porque sostiene la actividad que tiene una competitividad muy ajustada, como lo es la citricultura", graficó.



En esa línea, también valoró el interés de empresarios rusos por la compra de medicamentos entrerrianos, "concretamente insulina, que nos plantearon en la reunión", y el pedido de otro sector empresarial interesado en "el desarrollo de energías limpias. Si queremos desarrollar nuestra economía, si queremos generar más posibilidades de trabajo, hay que salir al mundo", recordó.





Vuelta a casa



Consultado sobre su regreso a la provincia, Bordet adelantó que retomará "una agenda muy intensa" y destacó que durante enero se abrieron los sobres con las ofertas de la licitación "para la planta de agua de la ciudad de La Paz", y que se firmó "el acuerdo con Gualeguay para la pavimentación del camino de va de la ciudad a Puerto Ruiz, algo que es una demanda histórica".



Además, adelantó que en los próximos meses se abrirán los sobres de la licitación de obras de saneamiento en Nogoyá, otro llamado a licitación por más de 20 millones de pesos para obras de desagües pluviales en San Salvador, y la apertura de sobres para la obra de saneamiento de efluentes de Federal, por 50 millones de pesos.





Balance



En cuanto a las prioridades en las que viene trabajando la provincia, Bordet resaltó el "trabajo en infraestructura" y en "los números de nuestra provincia para ir alcanzando el equilibrio fiscal y financiero que necesitamos".



"Hicimos un esfuerzo muy importante el año pasado donde pudimos reducir el 29 por ciento el déficit respecto de 2016; y por otro lado también Cippec, que es un instituto privado, nos ha colocado al tope entre las tres provincias que tienen mejor índice de transparencia, con lo cual quiere decir que estamos trabajando con mucha responsabilidad y rindiendo cuentas", finalizó Bordet.