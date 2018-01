Harán cambios en la fórmula para calcular la tarifa eléctrica para arroceros

Funcionarios de la provincia recibieron a productores arroceros y acordaron introducir cambios a la formula con la que se calcula la tarifa eléctrica para el sector. Además analizaron el impacto que la falta de lluvias tuvo en esta temporada estival. La semana que viene el gobernador cerrará los términos del acuerdo.



La reunión se produjo en el marco de la decisión del gobernador Gustavo Bordet de diferir los vencimientos de pago de las facturas actuales y de instrumentar un sistema que mejore las condiciones de facturación de dicho sector. Recibieron a los productores el ministro de Economía, Hugo Ballay, el presidente de Enersa, Jorge González y el secretario de Producción, Álvaro Gabás.



"Fue una muy buena la reunión, realmente positiva", sostuvo al finalizar el encuentro el presidente de la Fundación Proarroz, Hugo Muller y destacó el acuerdo en torno a "una propuesta concreta del gobierno de la provincia, a través de la empresa de energía, que da una solución importante, un alivio a una economía regional que está en dificultades".



"Valoramos que nunca perdimos el diálogo y, por otra parte, que hemos logrado un aporte importante para que la cadena no siga deteriorándose", indicó Muller.



En el mismo sentido, el ministro de Economía, Hugo Ballay, valoró que "la reunión fue altamente positiva", y que adelantó que "llegamos a un acuerdo importante que seguramente se va a plasmar la semana que viene con la presencia del señor gobernador".



Además, enmarcó el encuentro en "el pedido del gobernador Gustavo Bordet de que siempre debemos apostar al diálogo con todos los sectores y así lo hacemos desde el primer día de gestión".



Nuevo cálculo



Todos los años se acuerda con el sector arrocero una tarifa especial que presupone una cierta cantidad de horas de riego para la campaña. "Este año, al ser extraordinaria la cantidad de energía utilizada, es necesario modificar las condiciones de ese acuerdo para ajustarlo a la cantidad de horas reales de riego", explicó González.



Sin embargo, "cuando hicimos el análisis correspondiente, comprobamos que si bien esta fórmula dio resultado antes, hoy no era viable para los productores", continuó el titular de Enersa, y sostuvo que "por este motivo se realizó un nuevo cálculo a través de una medición efectuada en los pozos arroceros, que hoy nos arroja un estimado de 1550 horas de riego".



En base a los datos relevados, que componen parte de la realidad productiva de esta temporada estival, desde la provincia se realizó una propuesta mejoradora. "Los representantes del sector acordaron aplicar esa nueva metodología de cálculo que va a traer una reducción importante en el costo de la energía", señaló González.



En ese marco, el senador por San Salvador, Lucas Larrarte recordó que el arrocero es "uno de los sectores más representativos de nuestro departamento y de nuestra ciudad, ya que le permite a los salvadoreños un medio de vida", y destacó que el acuerdo alcanzado "para nosotros es muy importante".



En esa línea, el legislador departamental explicó que los arroceros "son productores que invierten sus recursos en la ciudad y que toman trabajadores de la ciudad. Para nosotros es muy importante que puedan tener costos de producción que les permitan seguir desempeñando su actividad y proveer de materia prima a la gran capacidad industrial que tenemos en San Salvador".



Factores que inciden en el precio final de la factura



Durante el encuentro, el secretario de Energía y presidente de Enersa, Jorge González, también explicó que "existen varios factores que juegan un papel muy importante a la hora de determinar un proceso de facturación" y que "son elementos que hay que considerar para que la información no salga sesgada y se comprenda que estamos en un sistema eléctrico integrado donde interactúan realidades provinciales y nacionales".



En ese sentido, durante la reunión se brindó detalles sobre el sistema, y se explicó que uno de estos factores es el hecho de que en los sistemas de riego en Entre Ríos se utiliza 1,79 hp por hectárea. Esto significa que se consume 2,6 veces más de potencia por hectárea que, por ejemplo, Corrientes, y 3,7 más que Santa Fe. Asimismo, en nuestra Provincia se obtiene el agua de riego de pozos de 80 a 100 metros de profundidad, en contraposición con Santa Fe o Corrientes que la obtienen por represas, lo que hace una diferencia sustancial en el consumo.



El funcionario además aclaró que este verano es muy seco y demanda casi un 40 por ciento más de horas de riego comparado con la temporada estival anterior. Lo que también supone un consecuente incremento de las facturas.



Asimismo, dejó en claro que hay que considerar las variaciones en el precio mayorista. En diciembre de 2016, para estos usuarios el precio era de 320 pesos el MWh; en diciembre de 2017 fue de 840 pesos el MWh, registrando un incremento del 163 por ciento. Si se toma el histórico acumulado desde enero de 2016 a diciembre de 2017, el precio mayorista se incrementó en un 700 por ciento y volverá a actualizarse durante el próximo mes de febrero.



Finalmente, González recordó que "hay provincias que todavía no han aplicado estas variaciones en el precio mayorista porque tienen reclamos en sede judicial y que, cuando estos reclamos se destraben, también impactarán en el precio final de sus facturas".



Participaron además de la reunión el asesor Legal de la secretaría de Energía, Tomás Vírgala, el representante de la Cooperativa Arrocera de San Salvador, Luis Marcogiuseppe, y el titular de la filial San Salvador de la Federación Agraria, César Villón, junto a gerentes y personal técnico de Enersa.