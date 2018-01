El "objetivo primordial" es reducir la pobreza, afirmó Macri en Davos

El presidente Mauricio Macri aseguró que luego de haber "dejado atrás su experimento populista", la Argentina entró en "una nueva fase", en la que puede cumplir "un papel significativo a nivel mundial" y, a la vez, "transmitir la voz", no sólo del país sino "de toda la región sudamericana".Durante su exposición ante el Foro Económico Mundial en Davos, Macri dijo que la economía argentina fue "reorganizada", que el país comenzó a transitar "la vía del crecimiento inclusivo", con la reducción de la pobreza como "objetivo primordial", y también respondió las preguntas de Borge Brende, presidente del Foro."La economía está cobrando auge, la inflación alcanzó el menor nivel en una década, los salarios se han recuperado, y la pobreza y el desempleo se han reducido", aseveró el mandatario, quien remarcó que "luego de haber permanecido aislado del mundo", el país entró "en una nueva fase".En ese marco, Macri aseguró que Argentina quiere "transmitir la voz" no sólo del país sino "de toda la región sudamericana", y puntualizó que la agenda del futuro debe enfocarse en "el empleo, inversiones en educación y fomentar la inversión privada".De hecho, sostuvo que el país va "bien encaminado" para ser un "interlocutor mundial", tras haber "aprendido mucho" de las experiencias pasadas.Además, resaltó que en el país se logró un "consenso político en torno a una agenda de reforma permanente", con lo cual dejó atrás "su experimento populista".En este punto, dijo que el gobierno ha "reducido la corrupción que crea una gran ineficacia y destruye el empleo, creando un nuevo entorno y marcos normativos que generan nuevas oportunidades", y remarcó que la agenda del futuro debe enfocarse en "el empleo, inversiones en educación y fomentar la inversión privada".Por otro lado, el presidente Maurcio Macri dijo hoy que el sector alimentario de la Argentina "está presente en todo el mundo", agregó que el país podría alimentar "a más de 400 millones de personas" y expresó que el sector es un ejemplo que explica nuestra reputación de "innovación y calidad".También, aseguró hoy que "ningún otro país tiene mayor potencial que Argentina", en cuanto a energía solar, reservas de hidrocarburos y energías no convencionales, pero también en lo que hace "al talento" de su pueblo y a la "iniciativa empresarial".En ese contexto, subrayó que el Mercosur y la UE están "cerca de sellar un acuerdo" y ponderó una reunión que se realizará en ese sentido la semana próxima en Bruselas.Al referirse a ese entendimiento, Macri remarcó que Europa "no podrá encontrar región mejor" en relación a "la seguridad alimentaria y las fuentes de energía renovables".En otro orden, el Presidente manifestó no ser "nada optimista" en relación a la posibilidad de que pueda haber cambios en Venezuela por considerar que "no es una democracia" debido a lo que señaló como la "falta de respeto a los derechos humanos" y el "sufrimiento de muchos ciudadanos".En tanto, al ser consultado sobre su rol como presidente del G20, cuya cumbre de jefes de Estado se desarrollará este año en Buenos Aires, Mauricio Macri destacó que el mundo se encuentra en "un momento sin precedentes en la historia humana" y sostuvo que ese grupo de países "trabajan por un crecimiento incluyente", en el marco del cual -destacó- "hay que convencer a los sindicatos que sean parte del cambio y que no siempre se muestren reticentes".