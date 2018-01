El gobierno advierte que será "implacable" con el cumplimiento del pacto fiscal

"Hay mecanismos muy específicos establecidos en el pacto fiscal, quienes no cumplen no reciben su parte correspondiente con el Fondo Federal Solidario que son las retenciones de la soja que se comparte con las provincias. No sólo no lo reciben sino que se reparte entre los que sí cumplen", remarcó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en entrevista con la prensa argentina que cubre el Foro Económico Mundial de Davos.



En ese sentido, Dujovne también recordó que "el gobierno federal tiene 130.000 millones de pesos al año de transferencias a las provincias entre gastos corrientes y de capital que en cierta medida dependen del cumplimiento del pacto fiscal".



"He sido absolutamente claro (...) las provincias que no pasaron el pacto fiscal por sus legislaturas no están recibiendo las transferencias del fondo solidario, y eso demuestra que va en serio y que se van a cumplir", subrayó.



Por otro lado, el ministro defendió el proceso de reformas continuo que está llevando el gobierno y lamentó que todavía no se haya podido aprobar la reforma laboral.



"Cuanta más reformas logremos pasar, mejor nos va a ir, más empleo vamos a crear, va a bajar la pobreza. Uno aspira a que las cosas se hagan más rápido pero sabemos que hay un tiempo para que salgan las leyes y tenemos minoría. Estamos convencido de que la reforma laboral servirá para menos litigios, y más crecimiento, pero somos dependientes de esta situación de minoría, y esperamos que a partir de marzo podamos discutirlo", dijo.



Finalmente, el responsable de Hacienda se refirió a la paritarias de este año, y al hecho de que puedan comprometer las metas de inflación, del 15% para 2018.



"Cuando uno está en un proceso de desinflación, la política es muy dependiente de los acuerdos salariales, en el 2017 la manera que se encontró fue la 'cláusula gatillo', que tiene un costo que genera más inercia y más indexación. Si pudiéramos ir hacia acuerdos nominales sería más fácil el proceso de desinflación", indicó Dujovne.