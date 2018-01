Hugo y Pablo Moyano fueron imputados en una causa por lavado en Independiente

Política Camioneros anunciaron una movilización para el 22 de febrero

El conflicto entre Hugo Moyano y el Gobierno se encamina a profundizarse luego de que el ex líder cegetista fuera imputado hoy en una causa judicial por presunto fraude contra Independiente, mientras que la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros anunció que realizará una marcha el 22 de febrero al centro porteño, en "defensa del convenio colectivo de trabajo" del sector y por "la preservación del empleo y mejoras salariales".La familia Moyano decidió endurecer su postura contra la Casa Rosada, en la misma jornada en la que se conoció que Hugo y su hijo y secretario adjunto de Camioneros, Pablo, fueron imputados en la causa en que se investiga a una asociación ilícita, encabezada por el barrabrava de Independiente Pablo 'Bebote' lvarez, que habría defraudado en millones de pesos al club de Avellaneda. Además, el día anterior, el líder camionero había sido blanco de otra causa judicial, esta vez por presunto lavado de dinero en la compra de dos propiedades en Parque Leloir.Estas investigaciones se suman a otras que comenzaron a moverse en los tribunales en las últimas semanas, entre ellas una por presuntas facturas "truchas" sobre Camioneros y los Gastronómicos de Luis Barrionuevo que detectó la AFIP y otra contra Moyano y la empresa OCA por presunta evasión y lavado por 4.000 millones de pesos."En un contexto económico que se muestra desfavorable a los intereses y necesidades de la mayoría de trabajadores de diversas ramas, llamamos a una movilización en señal de protesta", sostuvo el comunicado de la Federación emitido tras un plenario que concretó este miércoles y que contó con las presencias de Hugo y Pablo Moyano.El secretario gremial de la Federación, Pedro Mariani, remarcó que aún no se definió el lugar adonde marcharán los camioneros pero dio por descontado que será "en la calle y en el centro porteño".A principios de este mes pareció que el camionero y el macrismo había firmado una tregua con el acto que Moyano compartió con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en un sanatorio del barrio de Caballito pero el cauce que siguieron en la Justicia las investigaciones en su contra incrementó la tensión.La última causa judicial que se conoció este miércoles contra los Moyano vinculada al club Independiente es seguida por la Unidad Fiscal de Investigaciones a cargo del juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale.Una comisión policial notificó a Hugo Moyano en persona de la imputación, el paso previo a una eventual indagatoria, como parte de la misma causa donde 'Bebote' lvarez, otros barras y el ex dirigente Noray Nakis ya están procesados y varios de ellos con prisión preventiva, informó un matutino porteño.En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó este miércoles que el Gobierno "no se metió contra el sindicalismo, sino contra la fortuna de los sindicalistas" y, en la misma línea, la diputada oficialista Graciela Ocaña anunció que ampliar su denuncia de 2011 contra el camionero, vinculada al presunto desvío de fondos de la obra social del sindicato en beneficio de empresas vinculadas a la familia Moyano.Fuente: Cronista.com.