Gualeguaychú: Prohibir el glifosato "no es la solución", dicen agropecuarios

Los ingenieros agrónomos y representantes de la Mesa de Enlace manifestaron su postura frente al proyecto del Poder Ejecutivo Municipal. Indicaron, en primer lugar, que prohibir sólo el glifosato representaría una mirada reduccionista del problema, porque existe un amplio espectro de químicos actualmente utilizados que son, en muchos casos, más nocivos que el que se pretende proscribir.



Si bien reconocen que estos agroquímicos no son inocuos y, por lo tanto, representan un impacto en la salud, corresponden a un modelo sanitario que está instalado desde hace 25 años.



"Prohibirlo no es la solución"



"Saben que no es agua bendita, pero consideran que prohibirlo no es la solución", explicó la concejal Araceli Traba, de Cambiemos. Para los ruralistas, lo importante es utilizar el Glifosato de manera correcta, respetando las indicaciones y proporciones adecuadas; de esta manera no habría mayores inconvenientes, señalaron.



Por otro lado, sostienen que muchos campos podrían quedar improductivos y se preguntan "qué va a hacer la Municipalidad con esas personas que viven de la producción", según dijo Traba.



Otro de los puntos tratados fue el costo de los impuestos inmobiliarios. "Si ese campo produce soja y puede ganar más es una cosa, pero si no tiene esa capacidad de producción deberían bajarle los avalúos desde la Provincia", explicaron.



"Una mirada reduccionista"



El Glifosato no es el único químico que se utiliza en los campos. Según la Mesa de Enlace, poner el foco sólo en un producto es acortar el debate. Informaron, además, que el departamento cuenta con unas 15 mil hectáreas productivas y que una alternativa podría ser la de zonificar el ejido.



Al respecto, Traba explicó que "en departamentos grandes como Gualeguaychú se ha trabajado de esta manera. Se podrían prohibir todos los agroquímicos, no sólo el Glifosato, en la zona urbana y semiurbana, y aplicarse con los controles necesarios en los sitios de producción".



Las reuniones continuarán con Senasa, INTA y otras organizaciones interesadas en el tema, y no se descarta un debate final entre todos los implicados. (ElDía)