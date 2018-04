"Tienen que reconocerle el desfasaje a los trabajadores", dijo Muntes

La Municipalidad Paraná no se presentó a la audiencia de conciliación con ATE para discutir la aplicación de la cláusula gatillo acordada en la paritaria del año pasado, y presentaron una nota firmada por la secretaria de la Función Pública y Modernización, Ana Sione, y el secretario de Legal y Técnica, Walter Rolandelli, donde se explica el porqué de la ausencia en la Secretaría de Trabajo de la provincia.



"Fue una audiencia de una mesa que habíamos solicitado al Ejecutivo Municipal de Paraná solicitando la aplicación automática de la cláusula gatillo, cosa que ha cumplido el gobierno nacional y los diferentes gobiernos provinciales", dijo el secretario general de ATE, Oscar Muntes a ElonceTV Y agregó: "Pretendemos y necesitamos que se haga justicia y el que municipio reconozca a sus trabajadores".



Según explicó Muntes, desde la comuna presentaron una nota donde expresan que no se presentan a la audiencia porque interpretan de otra forma el acta firmada en 2017 y sostienen que la cláusula gatillo sólo era aplicable de enero a julio de 2017, y que en ese tiempo no hubo inflación.



"Pero se equivocan, en 2017 hubo una inflación del 25 por ciento, por lo que tienen que reconocerle a los trabajadores el desfasaje que hay", dijo el dirigente.



De cara a las próximas negociaciones en el marco de la paritaria, Muntes señaló que "una cosa es que lleguemos con la cláusula gatillo saldada. Si ingresamos a discutir paritaria salarial sin saldar eso ya estamos con un inconveniente porque la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores a partir de diciembre, enero, febrero y marzo que se efectivice va a ser de un 8 por ciento de pérdida. Pedimos terminar con esta situación para ingresar a la paritaria de 2018 con esta situación saldada, caso contrario vamos a empezar con muchos conflictos".



Finalmente, indicó que la semana próxima habrá reunión de delegados "y el ánimo de los trabajadores es muy malo porque hay un reconocimiento a medias. La situación no es de la mejor, estamos en una situación muy compleja y los que tienen la responsabilidad de gobernar van a tener que pensar muchísimo en esta propuesta del 15 por ciento como techo porque se va a romper en todos lados". Elonce.com