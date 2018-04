Formalizaron el pedido de extradición de Balcedo desde Uruguay

Antes de concretar ese trámite, el magistrado había girado la documentación a la oficina de Cooperación Internacional de la Procuración de la Corte de la Nación y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a fin de obtener asesoramiento de esos organismos en la solicitud de extradición.



Para tal requerimiento, el juez Kreplak se basó en los pedidos de la fiscal Ana Miriam Russo (subrogante de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).



Balcedo; su esposa, Paola Fiege, y su presunto testaferro Mauricio Yebra son investigados por lavado de activos, cometidos en el marco de una asociación ilícita.



En este sentido, el mismo magistrado dictó la inhibición general de bienes de Balcedo, infomaron fuentes judiciales.



"Los activos que la organización habría puesto en circulación en el mercado formal, a través de múltiples operaciones, provienen de diversos hechos ilícitos, entre los que se encuentra la administración fraudulenta de los fondos pertenecientes al Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme)", precisó el escrito de la fiscalía.



Para la Justicia, Balcedo y sus colaboradores lavaron decenas de bienes, entre ellos autos de lujo, como una Ferrari Modelo California, un BMW X6, un Porsche Boxter y una Smart modelo Fortwo City); chacras y terrenos en zonas exclusivas de Uruguay; una casa en el country Abril; embarcaciones, y dinero en efectivo.



De hecho, cuando fue detenido, el 4 de enero último, en su chacra de Piriapolis "El Gran Chaparral", a Balcedo se le incautaron llaves de cinco cofres fort y una carta escrita a mano que detallaba el dinero que habría en cada uno de ellos. Según esa nota, la cifra era cercana a los 7,5 millones de dólares.



De hecho, la semana pasada, la Fiscalía de Maldonado, junto con Interpol y la policía uruguaya culminó con un operativo en el que hallaron más de 7,5 millones de dólares en cajas de seguridad de bancos de Montevideo y Punta del Este, pertenecientes a Balcedo.



La pareja y sus hijos vivían desde 2010 en esa chacra, valuada en varios millones de dólares.



Al ser detenidos, Balcedo y su mujer disponían de casi medio millón de dólares en efectivo, una pistola Glock 9 milímetros, un revólver CTC 38, una réplica de AR 15 calibre 22 marca Colt con una gran cantidad de municiones y cuatro autos de alta gama.



Los fiscales que requirieron la extradición resaltaron que Balcedo (en carácter de secretario general del Soeme) extrajo, junto con Yebra (en carácter de empleado) no menos 80 millones de pesos en efectivo de una cuenta del Banco Columbia de titularidad del gremio, delegación Buenos Aires, en 2012 y 2013, "sin que dicha operación esté justificada en razones funcionales del sindicato al cual pertenecían los fondos". La madre de Balcedo, a indagatoria

En tanto, el juez Kreplak también citó este martes a declaración indagatoria a Myriam Reené Chávez de Balcedo, la madre de Balcedo, por una causa por evasión que tramita desde hace un tiempo en los tribunales platenses.



Chávez de Balcedo, por estos días responsable del diario Hoy, de La Plata, propiedad de su hijo, ya había sido citada a indagatoria el año pasado, pero en su momento solicitó la suspensión por cuestiones de salud.



La madre de Balcedo está siendo investigada por evasión del pago del impuesto a las Ganancias del año 2011 y, ahora, el juez Kreplak entendió que las razones de aquella suspensión ya no tienen sustento, por lo que la llamó a indagatoria para el 7 de febrero próximo.



Por otra parte, este lunes el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de Chávez de Balcedo con los trabajadores del diario Hoy, por lo que durante la vigencia de la medida, de 15 días, no podrán producirse despidos. Hoy volvió a editarse el matutino.



La intervención del ministerio había sido pedida por los empleados del periódico ante el cierre dispuesto por la empresa la semana pasada y, tras el dictado de la conciliación obligatoria, la autoridad laboral citó a las partes a una reunión en la sede ministerial de la capital provincial y determinó una nueva audiencia en Trabajo para la semana próxima para evaluar la continuidad del conflicto.



La señora de Balcedo había salido a defender al secretario general de Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) apenas estalló el escándalo de la detención de su hijo y su esposa, Paola Fiege, en su chacra de Piriápolis, en Uruguay.