Revelan cuánto cobran algunos intendentes de Paraná Campaña

A lo largo del año y, sobre todo, cuando se debate en cada Municipio el Presupuesto para el año siguiente, en los Concejos Deliberantes primero y en las redes sociales después, el tema de los sueldos de los funcionarios deja tela para cortar.



El semanario Nueva Zona publicó lo que cobran algunos presidentes municipales de Paraná Campaña.



Figuran aquí los sueldos de los Intendentes de Viale, Crespo, Tabossi y María Grande. No así el de Cerrito, cuyo Municipio no accedió a brindar los datos.



-Crespo: Darío Schneider, Intendente de la capital de la Avicultura cobra por mes $69.543 de bolsillo. Pero en total, le cuesta al Municipio de Crespo $98.889 mensuales.



-Viale: Uriel Brupbacher, jefe comunal de la ciudad, percibe por mes $53.849. Pero al Municipio le cuesta mensualmente $93.382.



-María Grande: El titular del Municipio de la ciudad termal, Hugo Main, percibe de bolsillo $52.151. Pero mensualmente le cuesta a la comuna mariagrandense $72.728



-Tabossi: Néstor Landra, Intendente de la capital del camionero, percibe de bolsillo $43.051. Pero al Municipio le cuesta mensualmente $55.088



-Seguí: El Presidente municipal de Seguí, Cristian Treppo, se encontraba de licencia por cuestiones de salud. Por ello, no se pudo acceder a su recibo de sueldo.



-Cerrito: Desde la comuna de esa localidad decidieron no hacer público el sueldo del Intendente.