El Papa llama al Foro de Davos a asumir "responsabilidad" ante la pobreza

"Es un imperativo moral, una responsabilidad que nos concierne a todos, de crear las condiciones apropiadas para que todos vivan de manera digna", escribe el papa argentino en un mensaje leído en la inauguración de este foro, el gran encuentro anual de la élite política y económica del planeta.



"No podemos quedarnos en silencio ante el sufrimiento de millones de personas cuya dignidad está herida, no podemos continuar más hacia adelante haciendo como que la pobreza y la injusticia crecientes no tienen una causa", añade el papa, que se asume en portavoz de los más desposeídos y excluidos, incluso en Davos.



En 2014, Jorge Bergoglio había llamado de esta manera a la élite política y económica mundial a demostrar "determinación" para luchar contra la exclusión social, y propugnó por "una mejor distribución de la riqueza y la creación de fuentes de empleo".