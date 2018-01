La CGT avala "fragmentar" la reforma laboral: "Es una buena iniciativa"

Luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmara que el Gobierno ya no apuesta a la reforma laboral tal como la ideó originalmente, Héctor Daer, secretario general de la CGT, avaló esa posibilidad y sostuvo que "fragmentarla es una buena iniciativa" del Ejecutivo.



Según estimó en declaraciones a radio Continental, de esa manera "se va a poder desagregar más los contenidos y debatirlos más profundamente. Es la medida que se debería haber tomado de entrada".



"No es de vida o muerte que sea una sola ley o varias leyes", afirmó Peña este viernes, quien destacó que "van a haber modificaciones normativas que el Congreso definirá". El funcionario dijo que la reforma laboral puede dividirse en "varias leyes" pero que "lo que no podemos aceptar" es que no haya "cambios en un sistema laboral injusto y obsoleto".



Daer se refirió también a la discusión paritaria y definió como "fundamental mantener la cláusula gatillo". "Durante los últimos dos años escuchamos pronósticos de inflación que no se cumplieron. Ahora estamos ante una nueva disyuntiva, y queremos que al Gobierno le vaya bien y baje la inflación, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados si los trabajadores pierden poder adquisitivo", explicó.



Para el triunviro de la Confederación General del Trabajo, "si ese 15% de inflación que pronostican para 2018 no se cumple, que no lo paguen los trabajadores. Además, si ellos están seguros de que será 15%, entonces la cláusula gatillo quedará abstracta".



De cara a las discusiones, dijo que "habrá que ver los porcentajes de inflación de aquí a marzo para olfatear como seguirá. Pero un cláusula gatillo le da credibilidad a lo que proponen las autoridades de Economía".