Arroceros destacan la decisión de prorrogar las facturas de electricidad

El sector arrocero entrerriano tomó "muy bien" la determinación del gobernador de postergar hasta abril las facturas de electricidad que recibieron los productores con sumas altísimas.



"Estamos conformes, cautelosos y esperamos solucionar este tema. Nos sentaremos y consensuaremos el trabajo, no sólo por esta coyuntura sino porque tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir sembrando", aseveró Jorge Paoloni, titular de la Federación que agrupa a las entidades arroceras de todo el país.



Consideró que la prórroga por parte del mandatario "puso una cuota de racionabilidad y sensatez" en el escenario actual que definió como "complicado" para los arroceros entrerrianos.



En ese sentido, manifestó las expectativas del sector respecto a las reuniones previstas para analizar el tema, tanto con el Gobierno provincial, como con Enersa y la Secretaría de Energía de la Nación.



"Habrá que ver bien en conjunto donde está el problema porque tampoco creemos que se nos quiera provocar un daño. Debe haber algún error o problema porque no puede ser que tengamos tanta diferencia de tarifa con otras provincias si compramos la energía en el mismo lugar", puntualizó.



Al mismo tiempo, puso de relieve que la provincia "hizo una inversión enorme de ocho o diez años con la electrificación rural para acceder a ella y estamos pagando en cuotas los transformadores. Por ende que no los podamos usar por el costo, no puede ser", analizó en diálogo con APF.



Finalmente puso en duda que se produzca finalmente el pago de un subsidio como se venía planeando hasta ahora: "No sé si habrá subsidio, la idea es ver si el productor puede tener una tarifa menor al gas oíl y similar a las otras cuatro provincias arroceras. Uno en el apuro, en los nervios actúa de una manera al ver la situación en la que estábamos, por eso lo mejor va a ser sentarnos y analizar todo a nivel estructural", enfatizó.