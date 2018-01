Implementación de bitrenes: Camioneros piden "discutir medidas de seguridad"

El Gobierno nacional aprobó esta semana la circulación en determinados corredores viales de Unidades Tractoras con dos semirremolques biarticulados (Bitrén) de hasta 30,25 metros. Desde Camioneros Entre Ríos, aseguraron que si la medida generará mayores puestos de trabajo para el sector, "será bienvenida".



Al respecto, el secretario General del gremio Camioneros en Entre Ríos, Jorge Ávalos, explicó que si bien este tema se viene discutiendo desde hace bastante tiempo en la provincia, antes de su implementación "se deberían discutir las condiciones de trabajo, capacitar a choferes y difundir nuevas medidas de seguridad".



"En un camión de gran porte como es el Bitrén, en donde duplica su carga, su peso, la distancia de frenado y el radio de giro, consideramos que debería viajar con dos choferes por cualquier eventualidad", aseguró.



Además, advirtió que al necesitar menos unidades para el transporte de igual cantidad de carga, desde el gremio promoverán que ese chofer que "sobra" sea absorbido como segundo pasajero en el Bitrén para que no se pierdan fuentes de trabajo.



También consideró que los choferes deberán ser instruidos para poder manejar correctamente los Bitrenes, ya que "el sobrepaso de los camiones entre sí no es nada fácil". "No hay que olvidarse que estarán expuestos a mayor estrés, por lo que deberían verse las condiciones y jornadas de trabajo".



El estado de las rutas provinciales



Por otro lado, resaltó que la infraestructura de las ciudades y de las rutas provinciales no están preparadas para la circulación de camiones de semejante porte: "Sin ir más lejos, en el túnel Subfluvial tiene un límite de hasta 45 toneladas, y se está pensando en que estos camiones transporten 70. La única ruta que está más o menos preparada es la autovía 14", dijo.



En este sentido, estimó que -al menos en Entre Ríos- los Bitrenes no podrán circular con cualquier tipo de mercadería, "ya que con algunas, como los combustibles, se deben tener mayores precauciones".



Una medida que no beneficia a todos



"Los empresarios que tienen la capacidad económica de adquirir estas unidades, celebran, pero a las empresas más chicas o los camioneros independientes que cuentan con una sola unidad se les va a complicar, porque luego de la implementación de esta medida se buscará reducir los precios del mercado", alertó Ávalos. (APF)