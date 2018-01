AMET pide una oferta salarial "lógica" en la paritaria docente provincial

"Eso pedimos: no tanto que en enero tengamos el número, sino que cuando empecemos la negociación haya un número lógico para discutir", dijo.



Varela le restó trascendencia a la fecha estimativa de convocatoria a la negociación paritaria docente en Entre Ríos, que el gobernador Gustavo Bordet anunció será después del 15 de febrero.



Otros gremios docentes ya cuestionaron la demora en iniciar la paritaria. Pero desde AMET consideraron que la fecha "no es tan mala en tanto y en cuanto, cuando vayamos a la reunión paritaria, haya un número para bajar a las bases y que se analice". Varela remarcó al respecto: "Eso le pedimos nosotros al Gobierno: no tanto que en enero tengamos el número, sino que en febrero, cuando empecemos la negociación, se tenga un número lógico para discutir".



Además señaló que el año pasado la primera reunión con el Gobierno, que se desarrolló "en un ámbito político", fue en diciembre. Y si bien la paritaria inició formalmente en enero, la negociación terminó "muy tarde", en mayo. Por eso remarcó que "todo depende de cómo se lleve adelante la negociación".



El secretario adjunto de AMET aseguró además que "son buenas" las expectativas sobre el desarrollo de la paritaria docente en Entre Ríos. "Las veces que hemos dialogado con el Gobernador, no nos ha defraudado", aseveró.



Respecto al techo del 15 por ciento que Nación pretende imponer en todas las negociaciones paritarias, Varela aseguró que ese porcentaje "no es adecuado". Aseguró también que en el último Congreso de la entidad, en noviembre pasado, los docentes técnicos definieron que una propuesta aceptable deberá "rondar el 20 por ciento".



De todos modos apuntó que un 15 por ciento "es similar al 17 por ciento que el Gobierno provincial presentó el año pasado". Pero la paritaria finalizó con un 23,5 por ciento de aumento salarial. Por eso subrayó: "Pero es justamente una mesa de negociación paritaria. No es que en la primera reunión se va a romper el diálogo".



También apuntó que se deberá tener en cuenta "cómo va a ser abonado el aumento, en cuántos tramos, y el tema de la cláusula gatillo inmediata".



"Son decisiones políticas hasta dónde se puede ceder, cuál es la disponibilidad del Gobierno y cuál es la flexibilidad que puedan tener las bases. Porque los gremios somos representantes de los afiliados, ellos son los que definen hasta dónde se endurece la postura", dijo por último a APF.