Peña respaldó a Triaca y defendió las metas de inflación

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, respaldó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca tras su exabrupto con una ex empleada de la familia que nombró en el SOMU; negó que haya conflictos con el Papa que obstaculicen una visita de Francisco al país, negó que exista una persecución sindical y resaltó la reformulación que hizo el gobierno de las metas de inflación previstas para el próximo trienio.



Peña criticó además al gastronómico Luis Barrionuevo por haber formulado, días atrás "una amenaza mafiosa y berreta al país y a la democracia", cuando el sindicalista planteó que los gobiernos que "atacaron" al gremialismo local "terminaron mal". No obstante, Peña diferenció la relación de la Casa Rosada para con el dirigente camionero Hugo Moyano, sobre la cual, dijo el Jefe de Gabinete, existe "una relación de trabajo" y no hay "prejuicio" alguno.



En una extensa entrevista que concedió a radio Mitre, Peña afirmó que Jorge Triaca es "un excelente ministro", y que un exabrupto "no invalida su calidad como funcionario, como persona, ni su integridad".



"Triaca es un excelente ministro y lo respaldamos", sostuvo el ministro coordinador, aunque cuestionó la decisión del jefe de la cartera laboral de haber colocado a una ex empleada, en la intervención del SOMU.



"Fue un error haberla elegido para la delegación", dijo, pero dejó claro que Sandra Heredia "fue a trabajar" y que la intervención del SOMU fue "ejemplar".



En defensa de Triaca, tras la difusión de un audio en el que el ministro insultaba a su ex empleada, Peña destacó que "fue un error", porque el Gobierno elevó "la vara", aunque dejó claro que en el Gobierno no se percibe que el insulto del ministro "sea algo" que ponga en riesgo "el cargo".



En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete negó que el Papa Francisco no visite la Argentina por un enfrentamiento con el Gobierno. "No sentimos que haya un conflicto", dijo al referirse al vínculo con el Sumo Pontífice, quien visitó Chile y hoy está en Perú, y agregó: "Compartimos (con el Papa) el objetivo de combatir la pobreza y la desigualdad".



En materia económica, defendió la meta del 15 por ciento de inflación impuesta por el Gobierno para este año, a la que consideró un "recalibramiento, un sinceramiento, pero de ninguna forma un fracaso".



"La Argentina va a crecer por dos años seguidos por primera vez en muchos años y va a seguir fortaleciéndose", aseveró Peña.



Agregó que "es prioritaria la meta de inflación" y dijo que necesitaban que la sociedad "comparta esta responsabilidad".



"El 15 por ciento (de inflación para 2018) que planteamos, es una responsabilidad compartida", aclaró, y opinó que "la dirigencia empresarial, sindical y política tienen una responsabilidad superior a la sociedad", en materia de combate a la inflación.



Consultado sobre la actualidad del sindicalismo, con detenciones y una relación cambiante del Gobierno con distintos sectores gremiales, Peña rechazó que haya una persecución y aseguró que "no importa que sea sindicalista, oficialista u opositor si está cometiendo un delito".



Además, Peña criticó a Luis Barrionuevo, al afirmar que el líder gastronómico "hizo una amenaza mafiosa, berreta, al país y a la democracia" cuando la semana pasada dijo que "a los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín, y (Fernando) De la Rúa y terminaron mal".



Al referirse a Hugo Moyano, quien junto a Barrionuevo ayer coincidieron en Mar del Plata en el rechazo a que las paritarias se ajusten al 15 por ciento de inflación previsto por la administración de Mauricio Macri, afirmó que el gobierno nacional no tiene "un prejuicio" contra el dirigente camionero, sino "una relación de trabajo".



Entre otros puntos, también destacó en sus declaraciones radiales "el interés que la Argentina ha despertado en el mundo". Y también afirmó que buscan "una Justicia más eficiente", al tiempo que pidió que se discutan "criterios más objetivos para la aplicación de la prisión preventiva", al ratificar que están trabajando en un proyecto en ese sentido.