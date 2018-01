Para Frigerio, "no hay que enamorarse" de la cláusula gatillo

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró que en las paritarias de este año no será necesario incluir "cláusulas gatillo", ya que "tenemos una pauta inflacionaria revisada" del 15% para 2018.



Según el funcionario, "creemos en las paritarias libres, pero si tenemos una lucha contra la inflación todos los sectores tienen que actuar en consonancia. Lo lógico sería que la discusión paritaria tenga en cuenta esto".



En declaraciones a un canal de TV, Frigerio señaló además que la denominada "cláusula gatillo" es "un buen instrumento del que no hay que enamorarse", pero dijo que para las paritarias que se avecinan, no será necesario utilizarla.



"Hoy el país tiene una pauta inflacionaria revisada", resaltó el ministro.



Y añadió: "no podremos derrotar a la inflación si no bajamos el déficit fiscal. Desde 2004 los recursos del Estado fueron mayores a los gastos. Hemos bajado el déficit fiscal con una economía creciendo que hace mucho no ocurría".