Bahler mostró "preocupación" por altos costos que deben afrontar productores

El diputado provincial Alejandro Bahler manifestó su "preocupación" por la crisis que está atravesando el sector productivo de la Provincia de Entre Ríos y según sostuvo, "año a año vienen desapareciendo muchísimos pequeños productores en virtud de los altos costos, impuestos, electricidad, etc".



Las declaraciones del legislador se dan en el marco de una entrevista que productores arroceros concedieron a La Nación, en la cual advirtieron que recibieron boletas de luz por parte de la empresa provincial Enersa con valores de entre 200.000 y 300.000 pesos.



"En los últimos dos años la tarifa eléctrica les ha aumentado más de un 500% en Entre Ríos. Nos reunimos en varias ocasiones con el sector arrocero y ante las inquietudes planteadas, en diciembre presenté en la Cámara de Diputados un Proyecto de Resolución por el cual se solicitaba a ENERSA la prorroga en el pago de las facturas que vencían en enero y febrero para que puedan ser abonadas en marzo y abril. Este pedido también fue presentado ante el presidente de ENERSA y tenía como argumento que la tarifa eléctrica aumenta considerablemente en los meses de verano porque es la época en donde más utilizan el sistema de riego, por lo que solicitaban poder abonarlas en marzo y abril, luego de la cosecha", indicó Bahler a través de un comunicado.



Y según argumentó, "debe tenerse en cuenta que la tarifa eléctrica en Entre Ríos vale más del doble que en otras provincias como Corrientes, Santa Fe, Chaco, etc. lo que ocasiona una gran pérdida de competitividad para todos los productores entrerrianos".



Para finalizar, el legislador instó a "trabajar entre todos para cuidar las fuentes de trabajo y generar oportunidades y lamentó que dicha solicitud no haya sido tenida en cuenta por el gobierno provincial ya que al día de la fecha los arroceros no han recibido respuesta alguna por parte de ENERSA y si han recibidos facturas eléctricas exorbitantes".