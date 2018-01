Denuncian irregularidades en Tecnópolis durante la gestión anterior

La Oficina Anticorrupción realizó una denuncia ante la justicia penal, en virtud de una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que detectó contrataciones y pagos irregulares por más de 26 millones de pesos del Ministerio de Defensa para montar el stand en Tecnópolis, entre 2011 y 2015.

El informe de la Sigen constató "información inconsistente sobre cifras invertidas en Tecnópolis" por parte de la cartera de Defensa, y precisa que "se observaron discrepancias entre los montos informados por la Contaduría General de la Nación (CGN) y la información recabada en el Ministerio de Defensa", según se detalla.

Agrega que también hay "erogaciones no reconocidas" por el Estado Mayor General del Ejército, la Fundación Gral. Manuel Savio, el Club de Oficiales del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (Citefa), y del Círculo de Suboficiales Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual.

Agrega que "las observaciones realizadas son incumplimientos de la Ley de Procedimientos Administrativos, discrepancias entre los montos informados y erogaciones no reconocidas por el Ejército", entre otras.

En todos los casos se trató de contrataciones de bienes y servicios del Ministerio de Defensa para su participación en las distintas ediciones de la feria Tecnópolis durante las gestiones de Arturo Puricelli y Agustín Rossi en esa cartera.

Precisa que la Fundación para la Innovación y Transferencia de Tecnología (Innova T) "medió de gestor en lo concerniente a la construcción de stand y contratación de obras, valiéndose para esto de dos convenios, y siendo compensada por su gestión con un 3,5% de los montos que correspondan por la construcción y funcionamiento del stand, pero sin responsabilidad alguna, en cuanto al seguimiento y control de obras ni tampoco en tareas de desarrollo y diseño. Por otra parte pagó en concepto de desmontaje no contemplado en las contrataciones realizadas", precisa la Sigen.

Señala además: "La tercerización realizada a través de la Fundación resultaba innecesaria ya que la normativa sobre contrataciones contempla situaciones de necesidad y urgencia".

También dice que "las facturas de los proveedores fueron emitidas a nombre de Innova T cuando correspondían ser emitidas a nombre del Ministerio de Defensa".

Además advierte que "de lo construido en 2011 no se halló nada en el predio. Para la siguiente participación del Ministerio de Defensa en el año 2013 se reinició desde cero la construcción de un nuevo stand que además debió montarse sobre un nuevo espacio. No consta la realización de denuncias penales o acciones administrativas en orden a esclarecer la ausencia del material que componía el stand del año 2011", dice la Sigen.

El organismo expresa luego en su informe que se registra "incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo" con pagos y contrataciones irregulares.

Menciona luego el desdoblamiento de pagos del Fondo Rotatorio, señalando que "se detectó en varias oportunidades la existencia de varias facturas del mismo proveedor por importes cercanos al límite del monto previsto en la normativa para o pagos a través del Fondo Rotatorio".

La Sigen recomendó "iniciar investigaciones sumarias, administrativas y/o judiciales por las irregularidades contrataciones y pagos detectados en los años 2013, 2014 y 2015".