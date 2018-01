Foto: Detallan las deudas por multas de tránsito que adeudan funcionarios de Macri Crédito: La Nación

Funcionarios nacionales de la mesa de decisión del presidente Mauricio Macri registraban hasta el jueves pasado una deuda de $184.812,72 por infracciones de tránsito pendientes de pago en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.



La cifra surge de un relevamiento llevado adelante por el diario La Nación en los sitios oficiales de cada jurisdicción. El dato: algunos funcionarios pagaron lo que debían después de haber sido consultados por ese diario.



Las cabezas de los gabinetes no tienen deudas. Ni el presidente Macri, ni la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal , ni el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta figuran en los sitios oficiales. Pero 20 de sus funcionarios más importantes sí.





Exceso de velocidad, estacionamiento en lugares indebidos y uso del celular al volante son algunas de las infracciones que hacen a la lista de 117 multas que adeudan los funcionarios. Todas figuran bajo su titularidad, por lo que son responsables del pago. Sin embargo, no necesariamente fueron quienes cometieron la infracción.



El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, lidera el ranking de los funcionarios que tenían hasta el viernes último más multas impagas. El titular de la entidad financiera debía $38.732,06, mayormente por exceso de velocidad. Pero también fue multado por estacionar en lugares indebidos, por usar el celular al volante, por circular en zonas donde estaba prohibido o por mal uso de las luces.



De los funcionarios consultados varios expresaron desconocimiento de la infracción. Alegaron, además, el uso familiar de los automóviles o que habían sido vendidos pero todavía no se había actualizado la transferencia y hasta la imposibilidad de ser notificado por una mudanza.



En segundo lugar aparece el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, que figuraba como deudor de $25.414,25, en su mayoría por estacionar donde no se podía. En la cartera que dirige el rabino explicaron que debido a que el funcionario se mudó, no le llegaron las últimas multas. Prometió pagarlas.





El ranking de los principales deudores estaba seguido por ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Según explicaron en el entorno del ministro, el funcionario únicamente debía $7847,75 correspondientes a uno de sus autos. Sin embargo, para el Estado, Frigerio debía $23.315,25. ¿La diferencia? No quedó registrado en los sistemas oficiales el cambio de titularidad de uno de los autos que tenía el ministro y que vendió, según afirma, hace cinco años. Ese vehículo es el que debe el resto de las deudas.



Los ministros de Modernización, Andrés Ibarra , y Justicia, Germán Garavano, por su parte, registraban una deuda de $15.791,31 y $14.370,75 respectivamente. También prometieron pagarlas.



La lista además incluía a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que registraba una deuda por $13.652,50. Más atrás figuraban los ministros de Finanzas. Luis Caputo debía $13.015,75 en su mayoría por exceso de velocidad y Nicolás Dujovnedebía $9.919,50 por multas por velocidad y conducir redactando un mensaje de texto.



El titular de la cartera de Energía, Juan José Aranguren, por su parte, también debía al Estado un total de $8177,25.



El caso más paradigmático es el del director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Carlos Pérez, quien tenía tres multas y una deuda de $4254. Una por exceso de velocidad en la provincia de Buenos Aires y otras dos en Ciudad (una por estacionamiento en lugar prohibido y otra por no detenerse en línea marcada o senda peatonal). "La ley es igual para todos", dijeron desde la ANSV. Así, aseguraron el pago de la deuda y explicaron que el auto infractor es de uso familiar.



Casi al final del ranking estaba el ministro de Defensa, Oscar Aguad , que adeudaba $3430.50 por no respetar los límites de velocidad.