El Gobierno conformó una mesa de trabajo con padres de chicos con discapacidad

Fueron recibidos por la esposa del gobernador Bordet, Mariel Ávila, la titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Cristina Ponce, y la directora de Educación Especial, Viviana Rodíguez. En ese marco se conformó una mesa de trabajo que avanzará en acciones vinculadas a salud y educación.



"Nos vamos totalmente conformes. El disparador nuestro fue el tema de la obra social respecto al problema que tenemos con los reintegros atrasados. Fue una excusa para juntarnos entre muchos padres y poder coordinar otras actividades que antes no la teníamos pensada", sostuvo una de las madres que participaron del encuentro, Cecilia Medina.



"Que nos recibas la esposa del gobernador y los referentes de diversas áreas nos satisface porque nos vamos con muchas ideas para poder hacer este año juntos. De un mal momento, terminamos generando una mesa de trabajo muy enriquecedora", sostuvo.



En tanto, otro de los padres presentes, Fernando Sibulofcky, agradeció a Mariel Ávila porque "sabemos que ella no es funcionaria y destinar su tiempo junto al resto de las referentes de áreas. Es un logro inmenso por lo que tenemos que pasar día a día con nuestros hijos. Tener la predisposición que se nos reciba en Casa de Gobierno con un equipo y nosotros aportar nuestras ideas y ser escuchados es algo que para nosotros no tiene palabras", remarcó.



"Ser escuchados, recibidos y contenidos como lo están haciendo es algo muy hermoso. Nos da fuerza para seguir luchando por nuestros hijos y familiares, sabiendo que del otro lado, del lado del Estado, hay gente que se preocupa y ocupa de nuestra situación es algo que no tiene palabras", sostuvo.



"Sólo somos cuatro, pero en el Iosper hay 5.700 programas especiales. Acá estamos y estaremos. Cuando nos necesiten, estaremos presentes", dijo Jorge López, otro de los padres.



Al respecto, la esposa del gobernador, Mariel Ávila, detalló que se "están trazando líneas de trabajo con Educación y Discapacidad, entre otras áreas. Escuchar a los papás sobre los inconvenientes que hay, en este caso con Iosper que fue el problema que hizo que nos sentemos en una mesa y conversar".



"Hay algunos puntos de encuentros ya con la obra social que el viernes debía pagar cuestiones atrasadas y quedó para hoy lunes. Estamos en esa instancia de espera para que se cumplimente con lo hablado", precisó.



Dijo además que "el Ejecutivo seguirá de cerca y de todas las áreas que compete para estar conteniendo a estos papás y obviamente a los niños que es lo que más nos interesa que estén contenidos, además del Estado presente haciendo respetar sus derechos", remarcó. "Ese el motivo de esta reunión. Conocernos y tener esta empatía de los problemas que a todos nos pasan. El Estado estar presente con los papás y poder ayudar articulando acciones para que sea todo más fácil", insistió.



En tanto, la directora del Instituto Provincial de Discapacidad, Cristina Ponce, señaló que "lo que se hizo es fortalecer vínculos. Es lo que nos pide cada día el gobernador Gustavo Bordet. En este caso con papás y familias que tienen, en este caso, niños con discapacidad y que tenían cierta dificultades en relación a la obra social".



"Fortalecer vínculos no sólo con las familias, sino también con otras áreas como Educación y Salud. No sólo estar a disposición, sino también en gestión y servicio. Es seguir trabajando de una forma más apretada con las familias que tienen alguna persona con discapacidad", insistió.



Por su parte, la directora de Educación Especial del Consejo General de Educación, dijo: "Nos comprometemos a acompañar a los papás desde la gestión del Consejo General de Educación. Más que nada en el aporte de recursos. Todos sabemos que los chicos con discapacidad que hacen alguna trayectoria en la educación común o especial, requieren también de algunos recursos para la organización de su propuesta pedagógica".



"Nos comprometemos a trabajar articuladamente con Salud, Educación y la obra social para ver qué cuestiones se van resolviendo y aportando desde cada lugar", concluyó.