Paritarias: "El Gobierno no tiene que fijar el sueldo a nadie", advirtió la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su rechazo al proyecto de reforma laboral que el Gobierno busca aprobar luego del receso congresal. "No tiene ningún futuro", alertó Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la central obrera, sobre la medida.



En diálogo con Radio 10, Acuña sostuvo que la iniciativa del oficialismo "no tiene ninguna ventaja" para los trabajadores. "No hay un equilibrio", remarcó.



Al referirse particularmente a las negociaciones salariales y la posición del Gobierno respecto de que deben cerrar este año en torno a un 15%, en línea con la meta de inflación, el sindicalista sostuvo que "el Gobierno no tiene que fijar el sueldo a nadie". "Cada sector tiene que discutir de acuerdo a las posibilidades que tiene", consideró.



"Las paritarias son para que cada sector con cada sindicato, de acuerdo a las posibilidades, discutan los salarios. Hay actividades donde están peleando los puestos de trabajo. Es una intromisión que está teniendo el Gobierno, para eso que establezca un decreto para determinar lo sueldos y ya está", arremetió contra la administración de Mauricio Macri.



Acuña también cuestionó el incremento de los servicios públicos y la publicación en el Boletín Oficial del mega DNU: "Es preocupante para todos. Es una falta de respeto al trabajador".



Consultado acerca de la futura conformación de la CGT, el gremialista remarcó que "pueden haber tres, puede haber uno o cinco secretarios generales". "Lo importante es la unión del movimiento obrero", remarcó.



"El liderazgo no sale por sentarse en una mesa y firmar un acuerdo. Ojalá que se dé la unidad para el bien del país. Como dijo Perón, de vez en cuando está bien que gobiernen los radicales pero esta es la etapa de los patrones", concluyó.