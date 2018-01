Recategorizaciones: UPCN advirtió que aún no fueron convocados por el Gobierno

Si bien el Gobierno provincial acordó con los gremios estatales el pase a planta de cinco mil trabajadores de todas las áreas de la administración pública, la secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, recordó que aún resta fijar el instructivo para las recategorizaciones."Este es un punto muy importante, ya que es lo que le otorga a aquellos trabajadores que ya están en planta permanente un progreso dentro del escalafón que no está previsto en la Administración Pública y no se da si no es dentro de la negociación paritaria", explicó.Al respecto, detalló que para la recategorización de un trabajador de planta permanente se tiene en cuenta la antigüedad, la tarea que lleva adelante, y el nivel de capacitación que posea."Nuestra propuesta involucra, además, una diferenciación para aquellos trabajadores del área de salud mental, la cual se basa en una menor cantidad de trayectoria laboral. Si en el escalafón común debe ser de 30 años, para salud mental proponemos que sea de 20", dijo en diálogo con"Hasta el momento no hemos tenido respuesta, y esta demora hace peligrar que el comienzo de la paritaria 2018 sea en tiempo y forma. Es muy difícil avanzar con las nuevas discusiones cuando las viejas no están cerradas", amplió Domínguez.Este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió la cifra oficial de la inflación durante 2017, la cual ascendió a 24,8 por ciento. De esta manera, el aumento que otorgó el gobierno de Gustavo Bordet otorgó a los estatales de la provincia quedó 1,8 puntos debajo.Tras conocerse este dato, ATE solicitó que se aplique la cláusula gatillo que formó parte del acuerdo paritario firmado el pasado año, y que contemplaba un aumento en caso de que la inflación superara el porcentaje otorgado.Al respecto, la Secretaria Gremial de UPCN aseguró: "Estimamos que va partir de los números oficiales el Gobierno debería estar trabajando en su aplicación, ya que es uno de los puntos contemplados en el acuerdo que firmamos para que los trabajadores no perdamos poder adquisitivo".