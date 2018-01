Boudou aseguró que su detención escapó "a toda lógica jurídica"

Política Boudou pasó su primera noche en libertad y el lunes deberá ir a Comodoro Py

El ex vicepresidente Amado Boudou consideró este domingo que su detención escapó a "toda lógica jurídica" porque se debió a una "persecución a doce años de gestión de un movimiento nacional y popular como el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner".Así lo expresó en una entrevista concedida acuando acompañaba a su pareja, la mexicana Mónica García de la Fuente, a un control obstétrico a poco del nacimiento de sus hijos mellizos, a los que llamarán León y Simón."Estoy con un control médico para el embarazo de Mónica y esperemos que esta semana pueda ser papá", dijo Boudou en su segundo día en libertad luego de haber permanecido en el penal de Ezeiza desde el 3 de noviembre pasado por enriquecimiento ilícito y por la rendición falsa de viáticos cuando era ministro de Economía.Aseguró que su detención escapó "a toda lógica jurídica y de lo que es el derecho", y afirmó que, en todo momento, "tenía claro" que se trataba de una "situación política que se sale del marco del derecho y que tiene que ver con explicaciones puramente políticas".Sostuvo que se trata de "una persecución no sólo a las personas" sino a "doce años de un movimiento nacional y popular como el encabezado por Néstor y Cristina Kirchner"."Si es por eso, bienvenido sea porque tiene que ver con las convicciones, con lo que uno hace", aseguró el ex vicepresidente, ex ministro de Economía y ex titular del Anses durante la gestión del Frente para la Victoria.Dijo que vivió el regreso a su casa "con mucha emoción, alegría y ganas", pero, a la vez "con el sabor amargo de muchos compañeros y compañeras que siguen detenidos injustamente".