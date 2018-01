Rige la exención del pago del inmobiliario para jubilados de menos recursos

"Cumplimos con nuestro compromiso de acompañar a los sectores más desprotegidos con medidas que les permitan vivir con mayor dignidad. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para aliviar la situación de los entrerrianos que menos tienen, y lo hacemos con responsabilidad y garantizando un gobierno para todos", dijo el gobernador Gustavo Bordet.Así se refirió la. La iniciativa, que forma parte de la, alcanza a los jubilados provinciales y nacionales con una única propiedad y un ingreso del grupo conviviente que no supere los 17.000 pesos.cuyo trámite no demanda más de media hora y se realiza en cualquier oficina de ATER presentando DNI y recibo de haberes.El costo fiscal de esta exención se compensa con los pagos de ampliaciones de viviendas que no habían sido declaradas y que se están incorporando al impuesto inmobiliario.El director ejecutivo de la ATER, Sergio Granetto, precisó que la política de gobierno se enmarca en la Ley de reforma tributaria provincial "consiste en la exención total del impuesto inmobiliario urbano para todos los jubilados y pensionados, tanto nacionales como provinciales,".Este beneficio de la exención total del pago se puso en marcha el 1 de enero y la certificación se extiende por dos años. "Hay un grupo importante de jubilados empadronados en el beneficio", precisó el funcionario que aclaró, que "al 31 de diciembre el beneficio era del 50 por ciento y con un ingreso menor, y desde el 1 de enero es del 100 por ciento y el ingreso del grupo familiar se incrementó para poder incluir a más beneficiarios".Granetto explicó que "el costo fiscal de la medida se financia a través de los metros cuadrados de mejoras no declaradas que se han ido incorporando al impuesto inmobiliario".En este sentido, recordó que desde el año 2016 se viene realizando un trabajo de incorporar metros cuadrados de mejoras no declaradas, de inmuebles que tributaban como baldíos donde en realidad había casas de calidad constructiva importantes, "que a través del trabajo de la ATER con los municipios, puntualmente el caso de Concordia, Villaguay, Crespo y Paraná son ejemplos en ese sentido, han permitido aumentar la emisión del impuesto con una mayor equidad tributaria".Subrayó, que "esos ingresos que se han producido son los que permiten financiar la medida para con los jubilados. Esto quiere decir que esa mayor equidad se vuelca en un beneficio claro, concreto y directo para los mayores".