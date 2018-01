D' Elía afirma que vive su estadía en la cárcel "como un retiro espiritual"

El titular del partido Miles, Luis D'Elía, dijo este viernes que vive su detención en el penal de Marcos Paz "como un retiro espiritual" y "una experiencia muy rica", y volvió a definirse como "un preso político" por considerar que en la causa por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la Amia "no hay culpables sino condenados periodísticos", informa la agencia Télam.Además, llamó hoy a ejercer "la no violencia activa en las calles" a través de "la protesta social" para "conseguir que renuncie" el presidente Mauricio Macri y, en ese marco, dio por hecho que el jefe de Estado no concluirá su mandato."Hay que poner la protesta social en las calles. El método debe ser la no violencia activa y hay que conseguir que renuncie, que se vaya; y eso no es golpe", aseveró el detenido dirigente social en una entrevista que concedió esta mañana, desde la cárcel, a la FM Radio Con Vos.Allí, cuando le preguntaron si deseaba que el Presidente no termine su mandato, como lo había dicho tiempo atrás en declaraciones periodísticas, el líder piquetero respondió: "No deseo; va a pasar. No se puede seguir más ¿No te das cuenta del ambiente que hay en la calle? Los que salieron a cacerolear son los que votaron a Macri, no los nuestros", indicó.En tanto, al referirse a su detención en el penal de Marcos Paz, D'Elía dijo vivir "todo esto como un retiro espiritual" y consideró que "sería bueno que la clase política" pasara "un tiempo" por esta experiencia para "entender el dolor ajeno"."Vivo todo esto como un retiro espiritual, vivo esto con el corazón, es una experiencia muy rica y voy a tratar de escribirlo en algún momento. Sería bueno que la clase política estuviera así un tiempo para entender el dolor ajeno, la falta de expectativas", sostuvo el dirigente social y referente del partido Miles en la entrevista.En particular sobre su situación procesal en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la Amia, D'Elía insistió: "Soy un preso político, por un memorándum que nunca firmé ni voté"."Yo no estoy preso por ningún hecho de corrupción sino por una arbitrariedad política brutal", definió, y recordó que "no hay culpables pero si hay condenados periodísticos, no judiciales".En el mismo sentido, confió que "lo que se vive en el penal es similar a lo que sucede en cualquier barrio humilde" y que por eso "no hay diferencias" entre su barrio de Laferrere y el penal."La cárcel es para los pobres. Acá hay un chico preso por robar una rueda y otro por robar una bicicleta. No estoy santificando a nadie pero los chorros de este país están en espacios como 'Narco Delta'", indicó el ex líder piquetero.Relató que, en lo personal, al estar en "un pabellón común" se encuentra "haciendo tareas comunes, con presos comunes" y contó que, de hecho, acababa de "baldear el patio"."Vivo acá, hace 40 días ya, en un clima de solidaridad, de laburo, los que me sacaron de la depresión fueron los presos comunes. Pasamos juntos fechas difíciles como Navidad y Año Nuevo y hubo mucha solidaridad con historias muy dolorosas", relató D'Elía.