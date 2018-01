Bordet destacó el desarrollo de la temporada turística en Entre Ríos

Generación de empleo

Impuestos

El gobernador Gustavo Bordet se mostró conforme con el desarrollo de la temporada turística en Entre Ríos. "Venimos muy bien, se está desarrollando tal cual lo previsto", dijo.Destacó que "se hizo una campaña de promoción, como habitualmente se realiza en Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe para poder captar turistas que vengan a un destino como Entre Ríos, que es cercano, muy seguro y ofrece una multiplicidad de opciones, desde playas fluviales, hasta centros termales, turismo recreativo y fiestas populares"."En todas las ciudades hay actividades que hacen que pueda venir la familia, pueda disfrutar en la provincia y que estos recursos queden en Entre Ríos, porque esto favorece la generación de empleo y el nivel de desarrollo económico", subrayó Bordet.Luego reiteró que "estamos muy conformes con la temporada en la provincia, este año nos ayudó mucho más el clima y esperemos continuar de esta manera en lo que queda, para poder recuperar lo que se ha perdido y potenciar lo que viene para el futuro".En otro orden, el gobernador afirmó en cuanto a los impuestos Inmobiliario y Automotor que "no está previsto ningún aumento que pueda generar un impacto sobre el bolsillo de los contribuyentes"."Con el Impuesto Inmobiliario lo que hacemos es tener un cálculo de ajustes por valores inflacionarios, no está previsto ningún aumento que pueda generar un impacto sobre el bolsillo de los contribuyentes, siempre tenemos políticas de ingresos muy responsables y también tenemos políticas de gastos muy responsables, porque si cuidamos el gasto público podemos tener una política de ingresos responsable, que no vaya más allá de lo que aumenta el costo de vida", reafirmó.Por último, en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural hizo notar que "siempre lo hemos consensuado con las entidades agropecuarias".