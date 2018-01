Prestaciones por discapacidad: el lunes se terminarán de abonar los reintegros

Política Los puntos acordados por el Iosper y familiares de personas con discapacidad

En el marco del acta acuerdo que se firmó este jueves entre autoridades del IOSPER y afiliados de familiares con discapacidad, la obra social provincial se había comprometido a abonar este viernes la totalidad de los reintegros adeudados al 30 de noviembre.Pero este viernes, y según dijo Fernando Sibulovsky, que tiene una nena con síndrome de Down, "hubo muchos papás que fueron a retirar sus cheques y por un error involuntario no pudieron cobrar las prestaciones liquidadas hasta el mes de noviembre".que tuvo una charla con el Gerente Prestacional de IOSPER, Sergio Elizar, quien se comprometió a que "a más tardar el lunes va a estar saneada esta situación. Seguimos creyendo en la palabra de las autoridades de la obra social", dijo.Sibulovsky dio cuenta que unas 50 personas serían quienes no pudieron recibir el pago este viernes como se había acordado."El diálogo no está cortado", manifestó, para agregar: "entendemos que el lapso para pagar fue muy corto, pero los atrasos no vienen de esta semana y son de septiembre y octubre, y nos falta noviembre y diciembre. Nos asusta qué es lo que va a pasar más adelante, pero Elizar nos dijo que nos quedemos tranquilos y esperemos que los padres tengan el dinero depositado en los próximos días".