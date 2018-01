Bordet recibió en su despacho de Casa de Gobierno al ex gobernador Busti

"Desde nuestro espacio político, el Frente Entrerriano Federal, vamos a seguir apoyando la gestión del gobernador Gustavo Bordet en todo lo que sea garantizar la gobernabilidad de la provincia de Entre Ríos". Así lo manifestó el exgobernador Jorge Busti tras un encuentro que mantuvo con el primer mandatario en su despacho de Casa de Gobierno, donde también estuvo la ministra de Gobierno, Rosario Romero.



"Indudablemente, este es un difícil momento en el cual el gobernador tiene permanentemente, que estar en continuas negociaciones con un gobierno que es de otro signo político, y al cual tenemos nosotros muchísimas críticas para hacerle. Pero es más fácil criticar, a que él obligadamente como gobernador (lo dice alguien que estuvo sentado en ese lugar), tenga que hablar con el Presidente y con los ministros", dijo Busti.



Y consideró que "esa es la mejor manera para todos, para tener realmente respuestas para los empleados, para los jubilados y para las distintas demandas de los entrerrianos".

En ese marco, reafirmó que "nosotros apoyamos esa relación institucional y tenemos la libertad de, en los temas puntuales en los que no estamos de acuerdo, expresarlos parlamentariamente como corresponde, a través de nuestro diputado Gustavo Zavallo", resaltó el ex gobernador. Otro temas abordados Durante el encuentro con el mandatario, del cual participó también el diputado provincial, Gustavo Zavallo, y la ministra de Gobierno, Rosario Romero, se abordaron otros temas que hacen a la labor legislativa y a la realidad provincial.

Particularmente, el doctor Busti le refirió sobre un encuentro que mantendrá con el Sindicato de la Madera en Concordia, donde "el gobernador Bordet me manifestó que próximamente convocará a la Mesa Foresto Industrial de la provincia para analizar todos los temas que hacen al mantenimiento de esta importante fuente de trabajo". Temas impulsados Por su parte, el diputado Zavallo agregó que "tratamos temas de la futura agenda legislativa, con la cual estamos de acuerdo, y lo que se puede llegar a impulsar este año, como es el caso de Juicios por Jurados".

"Personalmente le planteé también algunos temas de gestión en nuestro departamento Paraná, como por ejemplo la solicitud que le hemos elevado de la continuidad de la repavimentación de la ruta 32, en el tramo que une el cruce de la ruta 18, a la altura de Viale, con la rotonda cercana a Crespo, donde ya está construido el tramo hacia María Grande; hemos encontrado a esto una respuesta favorable del gobernador", apuntó.